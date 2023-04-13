Удушливый запах и слой пепла: закрытая по суду свалка травит токсичным газом волгоградцев

Жители поселка Звездный и окраины Волжского Волгоградской области обратились с жалобами в Экосовет при облдуме на незаконную свалку. Как сообщает ИА «Высота 102», закрытый по суду мусорный полигон в Среднеахтубинском районе в буквальном смысле отравляет жизнь волгоградцев.





На бывшем полигоне промышленных отходов побывали с выездом члены Экосовета во главе с председателем Ириной Соловьевой, общественники, глава района, представители облкомприроды, гордумы Волжского и надзорных органов. Представители ведомств зафиксировали, что на закрытом по решению суда полигоне происходит очередное возгорание мусора и на километры вокруг распространяется удушливый запах.





В январе 2023 года отбор проб на полигоне специалистами МБУ «Служба охраны окружающей среды» Волжского показал, что в воздухе в три раза превышена предельно допустимая концентрация диоксида серы, представляющего собой токсичный газ. Также на закрытом полигоне продолжают появляться старые покрышки от тяжелой техники, строительный мусор и другие отходы, которые частично закопаны в грунт или ранее подвергались сжиганию. Верхний слой почвы на многих участках покрыт слоем пепла.

Свалка никем не охраняется и ничем не огорожена. В любое время дня и ночи сюда можно беспрепятственно попасть, что позволяет свозить сюда мусор или заниматься выжиганием металлического корда из автомобильных покрышек.





Объект, который стал настоящим бедствием для жителей близлежащих населенных пунктов, ведет свою историю с 2005 года. Тогда земельный участок, расположенный в трех километрах от поселка Звездный, был взят ОАО «Волтайр-Пром» в аренду у администрации Среднеахтубинского района на 49 лет для захоронения промышленных отходов. Вскоре организация нашла субарендатора — производственный кооператив «Альянс». На площади примерно в 20 гектаров организация занялась сбором и размещением отходов III, IV и V классов опасности.





ПК «Альянс» не раз выдавались предписания об устранении грубых нарушений лицензионных требований, однако все они были проигнорированы. Предприятие продолжало эксплуатировать объект, несмотря на неоднократные факты привлечения к административной ответственности. В 2021 году арбитражный суд удовлетворил заявление Росприроднадзора об аннулировании у ПК «Альянс» лицензии на обращение с отходами. Решение суда вступило в законную силу.





Однако и сейчас о порядке на бывшем полигоне можно только мечтать. Волгоградцы продолжают писать жалобы в различные инстанции с просьбой ликвидировать объект.





По итогам выезда Экосовет сформировал перечень рекомендаций, которые будут направлены в администрацию Среднеахтубинского района.

— Органу местного самоуправления следует принять более действенные меры в целях защиты прав граждан — вплоть до расторжения договора аренды и требования от пользователя провести рекультивацию участка. Этот объект может приносить вред, как по воздуху, так и через грунтовые воды, окружающей среде и здоровью граждан, — считает председатель Экологического совета и комитета Волгоградской облдумы по охране окружающей среды и природопользованию Ирина Соловьева. — В зоне риска могут оказаться жители Волжского, Среднеахтубинского района и Волгограда.





Соловьева отметила, что на последней встрече с общественностью глава региона Андрей Бочаров подчеркнул, что вопросы экологии должны решаться.

— В эту работу нужно включаться абсолютно всем. Активность жителей в данном случае мы видим и благодарны им за их гражданскую позицию. Необходимые действия должны осуществить местные власти и профильные ведомства. Экосовет, наш думский комитет и облкомприроды готовы оказать содействие, — заключила председатель Экосовета.

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