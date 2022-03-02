Экология

Арендатора травившего волгоградцев полигона обязали ликвидировать свалку

Экология 02.03.2022 09:08
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02.03.2022 09:08



Волжский городской суд вынес решение о возмещении причиненного ущерба окружающей среде в отношении  арендатора полигона промышленных отходов - ПК «Альянс». Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, компания должна выплатить 32 миллиона рублей. Именно на этой свалке, находящейся в Среднеахтубинском районе недалеко от поселка Звездный, периодически происходило возгорание отходов, из-за чего жители Волжского и северных районов Волгограда вынуждены были дышать отравленным воздухом с химическими примесями. 
Ранее в ведомстве выяснили, что производственный кооператив незаконно получил лицензию на осуществление деятельности в части сборов отходов повышенного класса опасности. Впоследствии арбитражный суд Волгоградской области аннулировал эту лицензию. 
По результатам проверки  в отношении юридического лица и должностных лиц ПК «Альянс» были возбуждены 14 административных производств по различным видам нарушений. В частности, кооператив уличили в несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при сборе, в накоплении отходов производства и потребления; в несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления; в сокрытии, умышленном искажении  информации о состоянии окружающей среды; в уничтожении плодородного слоя почвы и т.д. Общая сумма наложенных штрафов административным органом и судебными органами составила полтора миллиона рублей.



Однако ПК «Альянс» продолжал незаконную деятельность по размещению отходов за пределами границ полигона на площади более 6 тысяч квадратных метров, что привело к нанесению ущерба окружающей среде более чем в 32 миллиона рублей.  Природоохранное ведомство обратилось в суд с требованием запретить вредную деятельность «Альянса», возместить причиненный ущерб, ликвидировать несанкционированную свалку и провести  рекультивацию загрязненных земель. 
Волжский городской суд удовлетворил все требования Росприроднадзора в полном объеме. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано. 
Фото межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

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