







Волжский городской суд вынес решение о возмещении причиненного ущерба окружающей среде в отношении арендатора полигона промышленных отходов - ПК «Альянс». Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, компания должна выплатить 32 миллиона рублей. Именно на этой свалке, находящейся в Среднеахтубинском районе недалеко от поселка Звездный, периодически происходило возгорание отходов, из-за чего жители Волжского и северных районов Волгограда вынуждены были дышать отравленным воздухом с химическими примесями.

Ранее в ведомстве выяснили, что производственный кооператив незаконно получил лицензию на осуществление деятельности в части сборов отходов повышенного класса опасности. Впоследствии арбитражный суд Волгоградской области аннулировал эту лицензию.

По результатам проверки в отношении юридического лица и должностных лиц ПК «Альянс» были возбуждены 14 административных производств по различным видам нарушений. В частности, кооператив уличили в несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при сборе, в накоплении отходов производства и потребления; в несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления; в сокрытии, умышленном искажении информации о состоянии окружающей среды; в уничтожении плодородного слоя почвы и т.д. Общая сумма наложенных штрафов административным органом и судебными органами составила полтора миллиона рублей.













Однако ПК «Альянс» продолжал незаконную деятельность по размещению отходов за пределами границ полигона на площади более 6 тысяч квадратных метров, что привело к нанесению ущерба окружающей среде более чем в 32 миллиона рублей. Природоохранное ведомство обратилось в суд с требованием запретить вредную деятельность «Альянса», возместить причиненный ущерб, ликвидировать несанкционированную свалку и провести рекультивацию загрязненных земель.

Волжский городской суд удовлетворил все требования Росприроднадзора в полном объеме. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям