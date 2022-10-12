В Волгограде сегодня, 12 октября, состоялось очередное заседание Экологического совета при Волгоградской областной Думе. Как сообщает ИА «Высота 102», по обращениям граждан взят на контроль кожевенный завод, травящий волгоградцев аммиаком и сероводородом.

— Продолжает оставаться на контроле Экосовета коллективное обращение жителей поселка Купоросный Советского района Волгограда, — пояснили информагентству в пресс-службе регионального заксобрания. — Люди жаловались на загрязнение воздуха кожевенным предприятием ООО «ПО «Шеврет». Убедиться в справедливости жалоб участники Экосовета смогли в ходе выездного совещания, которое состоялось 7 сентября на площадке предприятия.

Факты нарушений подтверждены передвижной аккредитованной лабораторией ГБУ ВО «Региональный центр экологического контроля». Анализ взятых проб атмосферного воздуха показал превышение предельно допустимых нормативов загрязняющих веществ по сероводороду, аммиаку и фенолу. В адрес ООО «ПО «Шеврет» неоднократно направлялись предписания о недопустимости нарушения требований санитарного законодательства.





За прошедший месяц руководство предприятия предприняло ряд мер по исправлению ситуации. Так, поданы документы в Росреестр с уточнением координат зданий для оформления новой санитарно-защитной зоны. Для озеленения территории заказаны 40 саженцев деревьев, высадка которых запланирована весной 2023 года. Однако кардинальных изменений не произошло.

В связи с этим Экосовет принял решение обратиться в надзорные органы с просьбой организовать проверку ООО «ПО «Шеврет».

— Напомню, что в нескольких десятках метров от периметра предприятия – дома жителей поселка Купоросного, которые страдают из-за удушающих запахов. Несмотря на предостережения со стороны надзорных ведомств предприятие не спешит модернизировать свои цеха, которые потрясли нас разрухой и антисанитарией, — добавила руководитель Экосовета при Волгоградской областной Думе Ирина Соловьева. — Послушав руководителя предприятия [ООО «ПО «Шеврет»], мы вновь не увидели рвения реально изменить ситуацию. К большому сожалению.

Ирина Соловьева особо подчеркнула, что одна из главных задач Экосовета — помочь гражданам, которые в этом нуждаются.





— Мы не можем исключить возможность оказания пагубного воздействия едкого запаха с предприятия на их здоровье и здоровье их детей, — отметила глава Экосовета. — Поэтому мы единогласно проголосовали за обращение в надзорный орган с просьбой о проведении проверки в отношении «ПО «Шеврет». Будем по-прежнему держать ситуацию на общественном контроле.

При этом Соловьева уточнила, что «мы понимаем, что это достаточно востребованное производство, но хотим поддержать жителей». Глава Экосовета уверена, что обращение в надзорные органы мотивирует ООО «ПО «Шеврет» к принятию конкретных мер по модернизации производства и выстраиванию четкой работы по обращению с отходами.

Также на заседании совета были рассмотрены еще несколько обращений жителей Волгоградской области по фактам загрязнения окружающей среды. Экологи и общественники, представители профильных комитетов администрации региона, надзорных и природоохранных органов внимательно изучили каждое заявление.





Особое внимание на заседании уделили двум коллективным обращениям от жителей города Фролово и Фроловского района.

— Одно из них касалось загрязнения атмосферного воздуха ООО «Донской электрометаллургический завод» («ДЭМЗ»), — рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе облдумы. — Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям провело в отношении предприятия административное расследование. На самом объекте произведен ряд замеров, показавших превышение предельно допустимых нормативов загрязняющих веществ по свинцу.

Несмотря на выданное предостережение о недопустимости нарушений, действенных мер со стороны «ДЗЭС» пока не принято. В настоящее время Межрегиональное управление Росприроднадзора рассматривает вариант обращения в суд с иском обязать предприятие провести комплекс необходимых природоохранных мероприятий.

Фроловчан волнует и ситуация с городской свалкой.

— Она подлежит ликвидации, а участок под ней — рекультивации. Однако до сих пор доступ к этой территории открыт, в результате чего сюда могут свозиться новые отходы, — пояснили в пресс-службе регионального заксобрания. — Экосовет рекомендовал органам местного самоуправления обратить на это внимание и навести порядок.

В ходе заседания также рассмотрели вопрос о предоставлении прилегающего к свалке участка ООО «Ситиматик-Волгоград» для устройства мусороперегрузочной станции. Регоператор в свою очередь заверил, что площадка будет организована в соответствии с действующими нормами, иметь ограждение, что ограничит возможность размещения здесь дополнительного мусора.

— Все озвученные на заседании вопросы остаются на контроле Экосовета до их решения по существу. Мы всегда находимся на связи с гражданами, чтобы оперативно реагировать на их обращения, — резюмировала Ирина Соловьева.

Фото: Волгоградская областная Дума

Материал опубликован в рамках проекта «Вопросы охраны окружающей среды, экологии, экологической безопасности»

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