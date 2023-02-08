Тлеющая свалка под Волгоградом снова отравляет жизнь волжан

Экология 08.02.2023 08:16
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08.02.2023 08:16
Жалобы горожан на неприятный запах гари с примесью химии фиксируются в последнее время в Волжском. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, причиной загрязнения воздуха вновь стал заброшенный промышленный полигон в Среднеахтубинском районе, расположенный около поселка Звездный.
Ситуация обостряется при восточном и северо-восточном направлении ветра, подчеркнули в мэрии.
Напомним, ранее надзорными ведомствами деятельность полигона была признана незаконной. По решению Волжского горсуда, вынесенного в начале прошлого года, владельцы объекта должны были выплатить 32 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба окружающей среде, ликвидировать свалку и провести рекультивацию земель. Однако решение суда до сих пор не исполнено.
Всего в отношении ПК «Альянс» было возбуждено более десятка административных дел с наложением штрафов на сумме около 1,5 миллиарда рублей.
Но заброшенный полигон продолжает периодически тлеть, а из-за отравляющего воздуха страдают жители Волжского и северных районов Волгограда.
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