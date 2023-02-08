Тлеющая свалка под Волгоградом снова отравляет жизнь волжан









Жалобы горожан на неприятный запах гари с примесью химии фиксируются в последнее время в Волжском. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, причиной загрязнения воздуха вновь стал заброшенный промышленный полигон в Среднеахтубинском районе, расположенный около поселка Звездный.





Ситуация обостряется при восточном и северо-восточном направлении ветра, подчеркнули в мэрии.





Напомним, ранее надзорными ведомствами деятельность полигона была признана незаконной. По решению Волжского горсуда, вынесенного в начале прошлого года, владельцы объекта должны были выплатить 32 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба окружающей среде, ликвидировать свалку и провести рекультивацию земель. Однако решение суда до сих пор не исполнено.





Всего в отношении ПК «Альянс» было возбуждено более десятка административных дел с наложением штрафов на сумме около 1,5 миллиарда рублей.





Но заброшенный полигон продолжает периодически тлеть, а из-за отравляющего воздуха страдают жители Волжского и северных районов Волгограда.



