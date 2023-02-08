Экология

Тлеющая свалка под Волгоградом снова отравляет жизнь волжан

Экология 08.02.2023 08:16
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08.02.2023 08:16



Жалобы горожан на неприятный запах гари с примесью химии фиксируются в последнее время в Волжском. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, причиной загрязнения воздуха вновь стал заброшенный промышленный полигон в Среднеахтубинском районе, расположенный около поселка Звездный. 

Ситуация обостряется при восточном и северо-восточном направлении ветра, подчеркнули в мэрии.

Напомним, ранее надзорными ведомствами деятельность полигона была признана незаконной. По решению Волжского горсуда, вынесенного в начале прошлого года, владельцы объекта должны были выплатить 32 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба окружающей среде, ликвидировать свалку и провести рекультивацию земель. Однако решение суда до сих пор не исполнено. 

Всего в отношении ПК «Альянс» было возбуждено более десятка административных дел с наложением штрафов на сумме около 1,5 миллиарда рублей. 

Но заброшенный полигон продолжает периодически тлеть, а из-за отравляющего воздуха страдают жители Волжского и северных районов Волгограда. 

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