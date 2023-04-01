Липецкие депутаты выступили против переименования Волгограда в Сталинград









Депутаты Липецкого областного совета депутатов отклонили проект постановления регпарламента о поддержке инициативы по переименованию Волгограда в Сталинград. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт облсовета, законопроект был внесен десятью депутатами, которые предложили своим коллегам поддержать возвращение Волгограду названия Сталинград. Инициаторы переименования обосновали эту идею предложением военнослужащих, принимающих участие в СВО.





Между тем, напомним, в Волгограде проходят встречи членов общественного совета, созданного для изучения мнения населения по вопросу переименования, куда собирают в основном работников бюджетной сферы.









На одной из таких встреч спикер Волгоградской облдумы Александр Блошкин заявил, что, в случае принятия решения о проведении референдума, он не будет проходить в единый день голосования.



