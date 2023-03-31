Председатель городского совета ветеранов, член Общественного совета по изучению мнения о возможном переименовании Волгограда в Сталинград Александр Струков сообщил 31 марта РИА Новости о том, что решение о проведении референдума будет принято ориентировочно в мае.

– Изучение общественного мнения продолжится. Это раз. Форсировать никто не будет. Это два, – заявил Струков федеральному информагентству. – Где-то, скорее всего, после майских праздников мы выйдем на ясность насчет референдума. Точно знаю, что референдум не будет привязан к выборной кампании, к Единому дню голосования, скорее все, это будет позже, если его проведение будет целесообразным.

Возможность проведения референдума по вопросу переименования Волгограда до сих пор никто официально не опровергал. Напомним, что в минувший понедельник, 27 марта, в Волгограде стартовали встречи членов Общественного совета с горожанами. На собрания, сообщает ИА «Высота 102», проведение которых официально не анонсируется, собирают в основном работников бюджетной сферы. Основная идея, которую транслируют организаторы таких встреч, – референдум не будет проходить в один день с выборами осенью 2023 года. При этом, напомним, спикер облдумы Александр Блошкин подчеркивал: решение о проведении референдума не стоит ждать в ближайшие недели и даже месяцы.

27 марта корреспонденты ИА «Высота 102» побывали на таком собрании. Точнее, на его вводной части. После выступления Александра Блошкина организаторы попросили представителей СМИ покинуть зал, оставшись тет-а-тет с приглашенными волгоградцами.