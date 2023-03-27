«Зашло в мозжечок и голову»: спикер облдумы Блошкин пообещал не проводить референдум за Сталинград в день выборов





Сегодня в лицее №8 «Олимпия» состоялась встреча жителей Дзержинского района с представителями Общественного совета по изучению мнения о возможном переименовании Волгограда в Сталинград. Как сообщает ИА «Высота 102», выступавший со сцены спикер регионального парламента Александр Блошкин заявил, что в состав совета вошли не только ветераны, но и представители других поколений, в том числе аспиранты и историки Волгоградского социально-педагогического университета в общем количестве 35 человек. Но не это было главной темой встречи.





В начале своего выступления Александр Блошкин сразу заявил, что референдума о переименовании города в единый день голосования в сентябре 2023 года не будет, развеяв слухи, что таким образом власти хотят повысить явку на выборах.

Он также напомнил, что впервые вопрос о возвращении Волгограду имени Сталинград был поднят еще в 2014 году. Но тогда, по его словам, губернатор Андрей Бочаров заявил, что, прежде чем рассматривать этот вопрос, нужно привести город в порядок. И, по мнению спикера, это уже сделано – достаточно посмотреть, как изменился город. Председатель облдумы привел в качестве примера аэропорт, набережную, храм Александра Невского, парк около Мамаева кургана и другие объекты благоустройства.

Однако речь спикера регпарламента прервал голос с первого ряда. Мужчина перебил Александра Блошкина фразой: «Вы ошибаетесь!». Председатель облдумы попросил мужчину высказаться после его выступления. Однако зритель с первого ряда не унимался и заметил, что перемены не коснулись озеленения. В ответ председатель регпарламента посвятил горячую речь парку вдов около Мамаева кургана, который отжил свой век, но вместо него появилось новое общественное пространство. После того Александр Блокшин вновь вернулся к теме переименования.

– У нас есть три метода изучения общественного мнения – это встречи с жителями, мониторинг СМИ и соцсетей, а также социология, которую мы делаем, – сказал Александр Блошкин. – Могу сказать, что год назад большинство жителей было категорически против переименования Волгограда в Сталинград. Но тот фон, который мы создали при подготовке празднования 80-летия победы в Сталинградской битве, зашел в мозжечок и голову и изменил ситуацию и сейчас картина другая.





Какая именно картина нарисовалась по результатам «социологии», Александр Блошкин не уточнил. Он подчеркнул, что Сталинград – это дань уважения прошлому и героизму защитников города, который остался несломленным.

– Сталинград – это не о прошлом, это о будущем, это развитие нашего города, – выразил уверенность спикер облдумы.

После выступления Александра Блошкина представителей СМИ попросили покинуть зал. Еще около получаса за закрытой дверью продолжались выступления, раздавались аплодисменты, после чего разгоряченные участники встречи покинули актовый зал.

Как стало известно «Высота 102», никаких опросов на выявление мнения о переименовании города в ходе встречи сегодня не проводилось. Власть и народ просто встретились, чтобы посмотреть друг на друга и поговорить на заданную тему.