Суд обязал РЖД построить тоннель или мост для 2 тысяч жителей поселка Волгограда

Волгоградский областной суд оставил в силе решение Советского суда, который обязал ОАО «РЖД» обеспечить безопасный переход граждан через железную дорогу путем возведения тоннеля или моста в поселке Горьковский. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку суда. Таким образом, областной суд отклонил жалобу ОАО «РЖД», не согласившегося с решением суда первой инстанции, признав право почти двух тысяч жителей на пользование объектами инфраструктуры, расположенными в центре населенного пункта.

Напомним, в 2021 году жителей поселка Горьковский огорошили известием о начале строительства второго железнодорожного пути в районе станции. В ОАО «РЖД» заявили о реализации инвестиционного проекта, в котором, впрочем, не оказалось места почти двум тысячам человек, проживающим в заполотновской части. Так, согласно проекту, планировалось закрытие железнодорожного переезда, что лишало возможности жителей ездить в магазины, больницы, возить детей в школы и детские сады, расположенные в шаговой доступности.

Кроме того, переход через железнодорожные пути был затруднен и для пешеходов в связи с плотным трафиком, который ожидался после ввода объекта в эксплуатацию. Со вводом объездной дороги в случае закрытия переезда жителям заполотновской части придется преодолевать расстояние в 20 километров, чтобы попасть в центр поселка, расположенный в пятиста метрах от ближайших домов.





Однако волгоградцы не согласились с намерением РЖД законсервировать эту территорию и практически обречь проживающих здесь людей на полную изоляцию от внешнего мира. Горожане обратились за помощью в СК РФ, за дело взялась и Волгоградская транспортная прокуратура, которая направила в суд иск с требованием обязать железную дорогу обеспечить транспортную доступность для жителей заполотновской части.

В ходе подготовки к подаче иска выяснились любопытные подробности, в частности, как администрация Советского района проводила в 2011 году слушания, где якобы местные жители дали добро на стройку. Так, в ходе проведения этих слушаний были выявлены многочисленные нарушения, в частности, оказалось, что большинство участников слушаний являлись работниками РЖД и не проживали на территории, которую в данный момент отрезают от цивилизации. В ответах прокуратуры также содержалась информация о передаче этих сведений в УФСБ и губернатору Волгоградской области.

В конечном итоге Советский районный суд Волгограда встал на сторону граждан и удовлетворил иск транспортной прокуратуры. Теперь решение вступило в законную силу.

Между тем, жителям поселка Горьковский на днях стало известно о том, что с 10 апреля РЖД закрывает железнодорожный переезд. Поводом для этого стало не выполнение решения суда для строительства тоннеля или моста, а окончание работ по возведению второго пути. Ориентировочно переезд не будет функционировать 2 месяца. Однако жители не верят, что он откроется, вспоминая о переезде на Тулака в Волгограде, который, как заверяли в Приволжской железной дороге, закрывали на время, а получилось – навсегда.

При этом качество жизни для волгоградцев из заполотновской части поселка уже значительно ухудшилось. Так, недавно было отключено единственное уличное освещение на участке федеральной дороги в районе железнодорожного переезда. Учитывая, что за десятки лет существования поселка в составе города-героя, здесь не поставили ни одной световой опоры, не сделали ни одной дороги, эта территория уже превращается в резервацию. При этом власти это обстоятельство, похоже, не трогает.