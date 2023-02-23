«Мы для них - никто»: в поселке Горьковский Волгограда до окончания судебных тяжб закрывают ж/д переезд









В поселке Горьковский Советского района Волгограда готовят закрытие железнодорожного переезда. Об этом сообщили ИА «Высота 102» местные жители.





- Переезд собираются закрывать в марте и, как говорят, на несколько месяцев, - рассказали шокированные волгоградцы. – Но мы уверены, что закроют навсегда, как переезд на Тулака. Тогда в РЖД тоже уверяли, что это лишь на время. Но это оказалось ложью. В итоге, как всем известно, переезд уже несколько лет не работает.





Жители поселка Горьковский возмущены тем обстоятельством, что в РЖД торопятся изолировать заполотновскую часть населенного пункта до вынесения окончательного судебного решения.





Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в ОАО «РЖД» с просьбой пояснить, действительно ли в поселке закрывается железнодорожный переезд.





Как следует из полученного ответа, опасения жителей подтвердились, однако в РЖД не назвали конкретную дату закрытия переезда.





- В связи с комплексной реконструкцией станции Максима Горького на перегоне станции 12 км в 2023 году запланированы работы по строительству вторых соединительных путей с временным закрытием железнодорожного переезда, расположенного на 4 пк 16 км. вышеуказанного участка Приволжской железной дороги, - говорится в документе.





- Временное закрытие переезда будет согласовано с причастными установленным порядком на основании федерального закона «О железнодорожном транспорте в РФ» и приказа министерства транспорта РФ от 26 марта 2009 года №46 «О порядке открытия и закрытия пересечений железнодорожных путей автомобильными дорогами», - цитата из ответа. – Оперативная информация о сроках и периодах закрытия переезда будет доводиться до жителей через СМИ.













В ответе также поясняется, что на время закрытия ж/д переезда для местных жителей будет обустроен временный пешеходный переход через пути, а автомобильное сообщение будет осуществляться по существующим объездным путям. То есть, чтобы жителям заполотновской части добраться на автомобиле до центра поселка, до которого всего полкилометра, людям придется проезжать на автомобилях по объездной дороге около 20 километров в обе стороны.









Как известно, Советский районный суд Волгограда в начале этого года обязал ОАО «РЖД» обеспечить транспортную и пешеходную доступность заполотновской части поселка по иску транспортной прокуратуры, которая заступилась за жителей этого населенного пункта, рискующих оказаться в «резервации» после реализации инвестпроекта компании.





Так, после строительства второй ветки железной дороги жителей заполотновской части «отрежут» от детских садов, школ, больниц, магазинов и остановок общественного транспорта, расположенных в центре Горьковского. Железнодорожный переезд и наземный переход через пути будут закрыты почти 18 часов в сутки из-за плотного трафика движения поездов. Жители опасаются, что люди будут пытаться пролезть под вагонами, чтобы успеть отвести детей в школы и детские сады, что может привести к многочисленным трагедиям.







По решению Советского районного суда железная дорога должна обеспечить возможность жителям заполотновской части беспрепятственно проходить или проезжать в центр поселка. Для этого одна из богатейших российских компаний должна построить наземную развязку или подземный тоннель. ОАО «РЖД» обжаловало решение суда. Заседание по апелляционной жалобе еще не состоялось.





Однако, как подозревают жители, изначально тратиться на людей в компании не собирались.





- Мы для них никто, за спиной нас называли «бомжами» и обвиняли нас в том, что наши дома - незаконные, - негодуют волгоградцы. – Еще укоряли, что, мол, если для нас построить тоннель, то билеты на поезда сильно подорожают. Вот смотрите, тоннель для нас никто так и не сделал, а цены на билеты растут не по дням, а по часам. Надеемся, что транспортная прокуратура вмешается и не даст РЖД замуровать нас до окончания судебного процесса.