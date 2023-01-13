Общество

«Нам говорили, вы кто такие?»: суд в Волгограде запретил РЖД изолировать жителей поселка ради миллиардных прибылей

Общество 13.01.2023 12:02
0
13.01.2023 12:02



Советский районный суд Волгограда удовлетворил исковые требования Волгоградской транспортной прокуратуры, требовавшей  от ОАО «РЖД» обеспечить транспортную и пешую доступность жителей поселка Горьковский, которым грозила изоляция после окончания строительства второй железнодорожной ветки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные суда, решение, которое пока не вступило в законную силу, было вынесено  12 января. 

Жители заполотновской части поселка, которые накануне присутствовали на заседании, рассказали, что представители ОАО «РЖД» пытались убедить судью, что вопросами обеспечения транспортной доступности волгоградцев должны заниматься городские и областные власти. Однако представители администраций Волгограда и Волгоградской области, в свою очередь, поддержали исковые требования прокуратуры, заявив, что ОАО «РЖД», затеявшее строительство нового пути, должно взять на себя обязательства по обустройству необходимой для транспортной доступности инфраструктуры. 

- Нам все равно, как железная дорога будет выполнять это решение суда – построит наземную эстакаду для машин и пешеходов или обустроит подземный тоннель, - говорят жители поселка. – Главное, чтобы у тех, кто живет в заполотновской части, была возможность ездить и ходить в центр поселка, где находятся школы, больницы, магазины, поликлиника и остановки общественного транспорта. 



Напомним, около двух лет назад жители заполотновской части поселка Горьковский Советского района с изумлением узнали, что железная дорога затеяла строительство второго пути, после чего руководство компании собиралось закрыть железнодорожный переезд, фактически изолировав эту территорию от центра населенного пункта, пообещав оставить лишь пешеходный переход. 

Это вызвало возмущение волгоградцев, которые заявили о нарушении их конституционных прав на обучение, транспортную доступность и получение медицинской помощи, так как жителям заполотновской части приходилось бы часами стоять около железной дороги в ожидании открытия  перехода из-за планируемого плотного трафика движения составов. 

Несмотря на то, что впоследствии в ОАО «РЖД» пообещали не закрывать железнодорожный переезд, это не устроило жителей все по той же причине – из-за невозможности пересечь пути, которые планировалось использовать по большей части в качестве отстойника вагонов. Жителям заполотновской части поселка, по сути, оставили лишь один единственный путь в центр Горьковского – по недавно открытой объездной дороге. Однако для этого волгоградцам пришлось бы преодолеть расстояние в обе стороны примерно в 30 километров. 

- Когда мы пытались решить проблему своими силами, нас никто не хотел слышать, - вспоминают волгоградцы. – Представители железной дороги в неофициальных беседах прямо нам так и говорили – вы кто такие? У нас перспективный инвестпроект, мы будем получать миллиарды. Но потратить крошечную часть этих миллиардов на тот же подземный тоннель они не желали. В то же время власти Советского района, администрации Волгограда, облкомтранса дружно уверяли нас, что ничем не могут нам помочь и предлагали решать вопрос с железной дорогой самостоятельно. Только после обращения к главе СК РФ Александру Бастрыкину дело сдвинулось с мертвой точки. На нашу сторону встала Южная транспортная прокуратура в лице Волгоградской транспортной, которая и довела это дело до победного конца. 

Между тем, в настоящее время строительство нового железнодорожного пути в поселке продолжается. Строители в ходе работ окончательно уничтожили тяжелой техникой близлежащие с путями дороги, превратив их в непролазную грязь, забывали закапывать ямы и создавали немало других проблем жителям поселка. 

Читайте по теме:


 
Волгоградцы довели до суда РЖД из-за изоляции поселка Горьковский




Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.01.2023 16:11
Общество 13.01.2023 16:11
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2023 14:54
Общество 13.01.2023 14:54
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2023 14:09
Общество 13.01.2023 14:09
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.01.2023 13:56
Общество 13.01.2023 13:56
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2023 12:05
Общество 13.01.2023 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2023 11:33
Общество 13.01.2023 11:33
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2023 10:03
Общество 13.01.2023 10:03
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2023 09:35
Общество 13.01.2023 09:35
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2023 08:16
Общество 13.01.2023 08:16
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2023 21:19
Общество 12.01.2023 21:19
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2023 20:17
Общество 12.01.2023 20:17
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2023 19:58
Общество 12.01.2023 19:58
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2023 18:42
Общество 12.01.2023 18:42
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2023 18:15
Общество 12.01.2023 18:15
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2023 17:53
Общество 12.01.2023 17:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:11
В Волгоградской области простились с погибшим в СВО 32-летним бойцом ЧВК «Вагнер»Смотреть фотографии
15:32
Турчак подтвердил сохранение отсрочки от мобилизации отцам троих детейСмотреть фотографии
14:54
«Тапочки к полу примерзают»: волгоградка осталась без отопления за 4000 рублей в месяцСмотреть фотографии
13:56
Депутаты Волгоградской облдумы одобрили закон о соцподдержке вдов участников СВОСмотреть фотографии
13:27
Банк Уралсиб предлагает ипотеку с отсрочкой первоначального взносаСмотреть фотографии
13:13
В МО РФ дали пояснения по отсрочке от мобилизации многодетным отцамСмотреть фотографии
13:05
Расстрелявшему водителя «Жигулей» в Волгограде дали 11 лет колонииСмотреть фотографии
12:05
«Девочку выписали»: стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусомСмотреть фотографии
12:02
«Нам говорили, вы кто такие?»: суд в Волгограде запретил РЖД изолировать жителей поселка ради миллиардных прибылейСмотреть фотографии
11:34
Волгоградка украла с чужой карты 78 тысяч на таблетки от головыСмотреть фотографии
11:33
Перед Рождеством пропал волгоградец с провалами в памятиСмотреть фотографии
10:38
На севере Волгограда устраняют коммунальную авариюСмотреть фотографии
10:20
В Волгоградской области мать нашла в ванной мертвого сынаСмотреть фотографии
10:03
В Волгоградской области начались первые выплаты единого пособия для семей с детьмиСмотреть фотографии
09:59
Нападение собак на жителя Волжского попало на видеоСмотреть фотографии
09:49
Банк Уралсиб снизил ставки по ипотекеСмотреть фотографии
09:35
«Ехал из Пензы»: в Волгоградской области поймали водителя с «виртуальными» правамиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:16
«Приходили из прокуратуры»: в Волгограде коммунальщиков заставили растопить ледяную пещеру в подъездеСмотреть фотографии
07:45
Никто ничего не замечал: в квартире спустя месяц нашли мумифицированное тело волгоградкиСмотреть фотографии
23:33
Глава СК затребовал доклад о ДТП с автобусом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:19
«Золотое сердце» из тропиков расцветает по ночам под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:40
Материалы о сливе нефтешлама на почву в Волгограде переданы в полициюСмотреть фотографии
20:17
Волгоградский цирк расширят ради комфорта животныхСмотреть фотографии
19:58
В Волгограде наградили 27 сотрудников прокуратурыСмотреть фотографии
19:18
Под Волгоградом директор компании внезапно умер на рабочем местеСмотреть фотографии
18:42
В Волгограде началась подготовка к параду в честь Сталинградской победыСмотреть фотографии
18:15
Участники СВО на видео поддержали переименование Волгограда в СталинградСмотреть фотографии
17:53
В Волгограде оборудуют 8 купелей для крещенских купанийСмотреть фотографии
17:49
В Волгограде на ярмарке насмерть замерз неизвестный мужчинаСмотреть фотографии
17:10
Новогодние видео и фото: волгоградцы активнее, чем в прошлом году, поздравляли родных онлайнСмотреть фотографии
 