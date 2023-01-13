«Нам говорили, вы кто такие?»: суд в Волгограде запретил РЖД изолировать жителей поселка ради миллиардных прибылей









Советский районный суд Волгограда удовлетворил исковые требования Волгоградской транспортной прокуратуры, требовавшей от ОАО «РЖД» обеспечить транспортную и пешую доступность жителей поселка Горьковский, которым грозила изоляция после окончания строительства второй железнодорожной ветки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные суда, решение, которое пока не вступило в законную силу, было вынесено 12 января.





Жители заполотновской части поселка, которые накануне присутствовали на заседании, рассказали, что представители ОАО «РЖД» пытались убедить судью, что вопросами обеспечения транспортной доступности волгоградцев должны заниматься городские и областные власти. Однако представители администраций Волгограда и Волгоградской области, в свою очередь, поддержали исковые требования прокуратуры, заявив, что ОАО «РЖД», затеявшее строительство нового пути, должно взять на себя обязательства по обустройству необходимой для транспортной доступности инфраструктуры.





- Нам все равно, как железная дорога будет выполнять это решение суда – построит наземную эстакаду для машин и пешеходов или обустроит подземный тоннель, - говорят жители поселка. – Главное, чтобы у тех, кто живет в заполотновской части, была возможность ездить и ходить в центр поселка, где находятся школы, больницы, магазины, поликлиника и остановки общественного транспорта.













Напомним, около двух лет назад жители заполотновской части поселка Горьковский Советского района с изумлением узнали, что железная дорога затеяла строительство второго пути, после чего руководство компании собиралось закрыть железнодорожный переезд, фактически изолировав эту территорию от центра населенного пункта, пообещав оставить лишь пешеходный переход.





Это вызвало возмущение волгоградцев, которые заявили о нарушении их конституционных прав на обучение, транспортную доступность и получение медицинской помощи, так как жителям заполотновской части приходилось бы часами стоять около железной дороги в ожидании открытия перехода из-за планируемого плотного трафика движения составов.





Несмотря на то, что впоследствии в ОАО «РЖД» пообещали не закрывать железнодорожный переезд, это не устроило жителей все по той же причине – из-за невозможности пересечь пути, которые планировалось использовать по большей части в качестве отстойника вагонов. Жителям заполотновской части поселка, по сути, оставили лишь один единственный путь в центр Горьковского – по недавно открытой объездной дороге. Однако для этого волгоградцам пришлось бы преодолеть расстояние в обе стороны примерно в 30 километров.





- Когда мы пытались решить проблему своими силами, нас никто не хотел слышать, - вспоминают волгоградцы. – Представители железной дороги в неофициальных беседах прямо нам так и говорили – вы кто такие? У нас перспективный инвестпроект, мы будем получать миллиарды. Но потратить крошечную часть этих миллиардов на тот же подземный тоннель они не желали. В то же время власти Советского района, администрации Волгограда, облкомтранса дружно уверяли нас, что ничем не могут нам помочь и предлагали решать вопрос с железной дорогой самостоятельно. Только после обращения к главе СК РФ Александру Бастрыкину дело сдвинулось с мертвой точки. На нашу сторону встала Южная транспортная прокуратура в лице Волгоградской транспортной, которая и довела это дело до победного конца.





Между тем, в настоящее время строительство нового железнодорожного пути в поселке продолжается. Строители в ходе работ окончательно уничтожили тяжелой техникой близлежащие с путями дороги, превратив их в непролазную грязь, забывали закапывать ямы и создавали немало других проблем жителям поселка.





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