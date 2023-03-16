Расследования

Генерал СК Музраев 20 марта в суде Ростова выступит с последним словом

Расследования 16.03.2023 20:19
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16.03.2023 20:19


В Ростове в Южном окружном военном суде завершились прения сторон, в которых сегодня, 16 марта, продолжил выступать бывший глава СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев. Экс-силовику вменяют незаконный оборот оружия, злоупотребление должностными полномочиями и совершение теракта. В предыдущем заседании генерал СК рассказал о политике и теракте

Сегодня речь на суде зашла об известном в Волгограде влиятельном предпринимателе Виталии Брудном и его розыске.  

— Реально опрос не проводился. Поэтому в рапортах не указано лицо, от которого получена информация о нахождении Брудного и Киценко за границей. Мы пытались у него выяснить какая это информация, он просто лепетал о том, что была информация, но эта информация должна была быть оформлена результатами ОРД, предусмотренными законом. В судебном заседании исследованы разыскные дела в отношении Брудного и Киценко. Установлено что в них не имеется предусмотренных ст. 6 ФЗ об «ОРД» оперативно-разыскных мероприятиий, произведенных органом, уполномоченным Трегубовым, в результате которых получена информация о нахождении Брудного и Киценко за границей. Тогда возникает вопрос: а с чем приходили ко мне? Более того, согласно исследованным материалам разыскных дел, работа по ним была начата только 18 мая 2017 гола и заключалась в направлении запросов, а не в организации поисковых мероприятий, о чем я дал подробные показания. То есть до 18 мая вообще ничего не делалось. И это по разыскному делу, которое было заведено 7 мая, — цитирует «Высота 102» Михаила Музраева со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда.  


На фото: Виталий Брудный

Ранее адвокат бывшего руководителя волгоградского следкома Владимир Семенцов уточнял, «что так называемыми поисками занимались оперативные службы ФСБ и МВД». Защитник Музраева утверждал, что «Брудного почему-то не искали, хотя должны были —  оперативникам ФСБ и МВД поручили вести всероссийский розыск, а сам Брудный в своих переписках прямо говорил, что сотрудники МВД запросили денег для решения вопроса». 

— Выдвинутая в судебном заседании версия об обсуждении 15 мая 2017 года вопроса об объявлении в международный розыск Брудного и Киценко на основании представленных оперативниками проектов документов с результатами ОРД, оригиналы которых были представлены позже, опровергаются показаниями Трегубова (оперативный сотрудник, — Прим. ред.). Более того, ФЗ об «ОРД» и межведомственная инструкция о порядке предоставления результатов оперативно-разыскных мероприятий органу дознания, следователю или суду вообще исключает возможность передачи проектов документов с результатами. В законе прямо указано, что должна быть фактическая передача этих документов. А ст. 89 УПК РФ вообще запрещает использование проектов результатов ОРД. Изложенное доказывает несостоятельность предъявленного мне обвинения, — заявил в сегодняшнем заседании генерал СК, как уточняет пресс-служба окружного суда.  

Семенцов ранее рассказывал, что именно «Трегубов, как он сам признался в суде, сфальсифицировал данные о местонахождении Брудного и Киценко и своими действиями сознательно увел их от розыска, когда Музраев настаивал, что искать нужно именно в Волгоградской области».

— В судебном заседании я дал подробные показания по обстоятельствам предъявленного мне обвинения по ст. 285 УК РФ. Указал, что оперативные службы обладали достоверными сведениями о нахождении Брудного с 5 мая 2017 года с момента объявления его в розыск в городе Волгограде, о его перемещениях и контактах Брудного, в ходе которых обсуждался вопрос прекращения его розыска и уголовного дела. Также мной отмечалось, что  в судебном заседании оглашена только выписка из постановления № 902 от 5 мая 2017 года, содержащее только перечень ОРМ, на которые было дано разрешение. В связи с тем, что в тексте постановления суда содержатся сведения о нахождении Брудного в Волгограде на момент получения разрешения суда на проведение оперативно-разыскных мероприятий. Я и в судебном заседании, и на предварительном следствии говорил об этом. И какой был смысл делать выписку, когда в уголовном деле было постановление изначально? А его убрали, чтобы скрыть от судебной коллегии, — цитирует информагентство заявление генерала со ссылкой на пресс-службу суда.


Также в ходе прений 16 марта Михаил Музраев отрицал любые контакты с еще одним фигурантом дела Владимиром Зубковым, которого в Волгограде в определенных кругах считали криминальным авторитетом. 

— Был хоть один раз этот разговор с Зубковым? Все это убрали, постарались скрыть, потому что ни одной встречи с Зубковым не было. Из представленного стороной обвинения перед завершением судебного следствия постановления Волгоградского областного суда № 1373 от 18 июня 2018 года следует, что начальник УФСБ по Волгоградской области обратился с постановлением о даче разрешения на проведение ОРМ в отношении Музраева в связи с получением в ходе расследования уголовного дела свидетельских показаний о том, что Музраев отдал распоряжение руководителю первого отдела (СУ СКР по Волгоградской области, — Прим. ред.) о выведении из материалов уголовного дела Брудного и о последующем его освобождении от уголовной ответственности. В результате подчиненный руководителя первого отдела, расследовавший   уголовное дело стал квалифицировать действия Мацюка и Адаричева, как добровольный отказ от совершения преступления. И якобы одновременно Музраев организовал доведении до Киценко и Мацюка сведений о необходимости изменения первоначальных показаний и нежелательности заключения досудебного соглашения, — добавил Музраев в ходе процесса.

Напомним, что генерал СК категорически отрицает свою вину в инкриминируемых ему преступлениях. Гособвинение запросило бывшему силовику 20 лет колонии строгого режима и дополнительное наказание в виде лишения классного чина, спецзвания и госнаград. Бизнесмену Владимиру Зубкову, которому вменяют совершение теракта, гособвинитель запросил 15 лет колонии строгого режима.   

Следующий процесс запланирован на 20 марта. Суд заслушает последнее слово обвиняемых.    

Фото и коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102» / архив информагентства / Южный окружной военный суд 

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