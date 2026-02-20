Проезд в маршрутках №260 Волжский-Волгоград подорожал 20 февраля

Сегодня, 20 февраля, выросли тарифы на проезд в маршрутках №260 Волжский-Волгоград. Стоимость поездки от конечной в 37-м микрорайоне до кардиоцентра в Волгограде увеличилась со 150 до 180 рублей. Соответственно, подорожали поездки и на короткие расстояния на этом маршруте. Между тем, последнее повышение стоимости проезда в межмуниципальных маршрутках произошло в мае 2025 года.

