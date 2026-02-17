Троицу волгоградских чиновников оставили в московском СИЗО

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения троим волгоградским чиновникам, арестованным в середине декабря прошлого года. Алексей Сивокоз, Ирина Панина и Дарья Казанкова накануне, 16 февраля, обжаловали данное решение. Дата рассмотрения дела в апелляционной инстанции пока не назначена.

Под следствием находятся руководитель облкомприроды Алексей Сивокоз, бывший заместитель председателя этого комитета Ирина Панина и руководитель правового управления администрации Волгограда Дарья Казанкова. После задержания чиновники были доставлены в Москву и помещены в СИЗО. В неволе уже почти год томится и еще одна волгоградская чиновница Анна Елисеева, которая возглавляла департамент экономического развития и инвестиций администрации города. За время нахождения в СИЗО ее понизили в должности и она стала заместителем руководителя департамента.