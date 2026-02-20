Браконьеры застрелили трех сайгаков в Волгоградской области





Полицейские задержали в Ленинском районе Волгоградской области двух мужчин, которые подозреваются в браконьерской охоте на краснокнижных сайгаков. В общей сложности они убили три особо этого ценного животного.

Как уточнили в ГУ МВД России по региону, раскрыть это преступление помог случай. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Лада Гранта», в багажнике которого лежала тушка сайгака. 28-летний водитель пояснил, что мясо ему передала родственница, которая проживает на животноводческой точке. В дальнейшем полицейские установили тех, кто охотился на сайгаков.





- Ими оказались 42-х и 45-летний мужчины. При осмотре места происшествия оперативники обнаружили две туши и три шкуры животных, от которых последние, испугавшись, собирались избавиться, - рассказали в Главке.

Отстрел трех сайгаков они произвели недалеко от животноводческой точки в степной части района. Ущерб оценивается в сумму 180 тысяч рублей. Подозреваемые в браконьерстве пояснили, что не знали о том, что охотиться на сайгаков запрещено. Мясо двух разделанных животных они планировали разделить между собой и употребить в пищу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб». В отношении сожительницы одного из мужчин, которая передала тушку сайгака родственнику, может быть возбуждено уголовное дело за сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!