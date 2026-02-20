429 КДМ расчищают трассы Волгоградской области от снега





429 комбинированных дорожных машин, автогрейдеров, погрузчиков и тракторов вышли на расчистку и обработку федеральных, региональных и межмуниципальных дорог Волгоградской области после снегопада. Проезд обеспечен по всем направлениям, заверили в администрации Волгоградской области.

По информации облкомдортранса, в работе по расчистке региональных и межмуниципальных дорог задействованы 319 спецмашин.

На трассе Р-22 «Каспий» и обходе Волгограда, по информации ФКУ Упрдор Москва — Волгоград, работали 53 единицы техники.



На автотрассах Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград, Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, Р260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск, по информации ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское», работают 57 единиц дорожной техники.