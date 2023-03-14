Расследования

«Я всегда указывал на Ремезова»: Михаил Музраев рассказал о политике и теракте в суде Ростова

Расследования 14.03.2023 15:01
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14.03.2023 15:01


В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону продолжаются прения сторон по уголовному делу в отношении экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева. Бывшего силовика обвиняют по трем статьям УК РФ, в том числе инкриминируют совершение теракта. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 14 марта, генерал СК продолжил выступать в прениях. 

В зале суда Михаил Музраев заявил в очередной раз, что он никак «не мог влиять на принимаемые политические решения в регионе», а также указал на того, кто совершил поджог дома на Латошинке.   

— Свидетели сказали, что не знают, кто совершил поджог, а я заявил, что это Ремезов. Все подтвердят, что с первых минут расследования я всегда указывал на Ремезова, — цитирует «Высота 102» Михаила Музраева со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда. — Сотрудники полиции и ФСБ не рассматривали Ремезова как человека, организовавшего поджог.

Ранее в своих показаниях Музраев неоднократно повторял, «что поджог дома — личная месть Ремезова губернатору за возврат Центрального рынка в муниципальную собственность». Генерал СК утверждал, что «Ремезов лишился возможности компенсировать стоимость произведенных его обществом неотделимых улучшений арендуемого имущества, которая по его подсчетам составляла 203 783 000 рублей, так как проводимые работы не были согласованы с собственником (судебной экспертизой подтверждена сумма в размере 154 203 051 рублей)». 

— Свидетель Поташкина подтверждает, что именно я стал требовать привлечения к ответственности Ремезова и проверки его на причастность к совершению данного преступления, — заявил сегодня в зале суда экс-руководитель волгоградского следкома. 

Затем Михаил Музраев выступил с критикой своих теперь уже бывших коллег по цеху.

— В 2016 году вернувшись из отпуска начальник ГУ МВД по Волгоградской области на оперативном совещании заслушал ход следствия оперативной работы по поджогу дома губернатора. И соответственно ориентировал оперативников на проверку связей лиц, уволенных из администрации области на причастие к совершению преступления, установлению владельца машин, зафиксированных патрулем ППС в день поджога. Необходимость проверки на причастность к поджогу дома Ремезова и его охранников — Ушакова и Семисотнова — не обсуждалась. И вообще такой вопрос не ставился. Не выяснялось, почему посредникам Ушакову и Семисотнову не избрали меру пресечения в виде заключения под стражу и производство по делу приостановили. Мои показания подтверждаются исследованным в суде протоколом оперативного совещания от 13 декабря 2016 года, — цитирует «Высота 102» Музраева со ссылкой на пресс-службу окружного суда Ростова.  

В предыдущем заседании Музраев начал выступать в прениях сторон. Напомним, что генерал СК категорически отрицает свою вину, относительно инкриминируемых ему преступлений. Гособвинение запросило бывшему силовику 20 лет колонии строгого режима и дополнительное наказание в виде лишения классного чина, спецзвания и госнаград. 

По одному делу с экс-главой СУ СКР по региону  проходит известный в Волгограде бизнесмен Владимир Зубков, которому вменяют совершение теракта. Предпринимателю гособвинение запросило 15 лет колонии.  

Коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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