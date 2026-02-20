Трое детей и двое взрослых пострадали на трассе под Волгоградом

Пять человек, в числе которых трое маленьких детей, пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Волгоградской области. Авария, по данным ГУ МВД России по региону, произошла накануне вечером на 41 км ФАД «Волгоград - Каменск-Шахтинский – Луганск» в Городищенском районе.

По предварительным данным, водитель Chevrolet Cruze выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva, который двигался навстречу.

В результате пострадал водитель Chevrolet Niva и четыре пассажира Chevrolet Cruze, в числе которых маленькие дети. Все с травмами были доставлены в больницу.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!