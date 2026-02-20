



В садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Металлург», расположенном в Краснооктябрьском районе Волгограда, специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» пресекли хищение более 14 тыс. кВтч.

Рейды по выявлению безучетного и бездоговорного энергопотребления специалисты провели для снижения несанкционированной нагрузки на электрическую сеть в зимний период, а также по инициативе жителей, которые подтвердили, что в СНТ есть случаи незаконного подключения к сетям.

С декабря прошлого года по февраль настоящего года энергетики провели пять выездов с проверкой оборудования. По итогам контрольных мероприятий специалисты выявили и пресекли 57 фактов несанкционированных подключений к сетям филиала. Кроме того, составлено четыре акта о неучтённом потреблении электроэнергии на общую сумму свыше 100 тыс. рублей. Рейды в товариществе будут продолжены.

Отметим, что самовольное присоединение и несанкционированное вмешательство в работу схем подключения электричества чревато не только уголовной ответственностью и денежными штрафами, но и перебоями в работе энергообъектов и угрозой поражения током ничего не подозревающих граждан. Сообщить об известных случаях энерговоровства можно по телефону горячей линии 8-800-220-0-220 (круглосуточно, анонимно) или по номеру 220 (для мобильных устройств).