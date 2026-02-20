Главное

Дом борьбы «Динамо» в Волгограде получает вторую жизнь

После масштабной реконструкции в Волгограде на стадионе «Динамо» состоялось торжественное открытие обновленного Дома борьбы имени двукратного чемпиона Европы Евгения Погорелова. Комплексная модернизация спортивного комплекса, где начинали свой путь легенды самбо и дзюдо, проведена за счет средств Фонда развития Волгоградской областной организации Общества «Динамо», в который вошли представители бизнеса, динамовского движения и воспитанники школы прошлых лет.


История этого места началась в 60-х годах с небольшой секции самбо для сотрудников правопорядка. Традиции, заложенные первыми тренерами-общественниками, подхватили ученики. В 1979 году Центральный совет «Динамо» дал добро на строительство специализированного комплекса. В этих стенах ковали характер чемпионы: Владимир Ляпичев, Александр Шлыков, Владимир Кливоденко и, конечно, Евгений Погорелов, чье имя теперь носит Дом борьбы.


Сегодня здесь обновлены кровля и тренировочные залы, созданы современные условия для занятий дзюдо, самбо, рукопашным боем и ММА.


В открытии приняли участие председатель Всероссийского общества «Динамо» Анатолий Гулевский, председатель Волгоградской областной организации Александр Ларин, вице-губернатор Евгений Харичкин, меценаты, ветераны спорта и юные спортсмены.


Церемония открытия началась с показательных выступлений юных воспитанников – ребята продемонстрировали приёмы самбо, дзюдо и смешанных единоборств. Кульминацией стало символическое перерезание красной ленты председателем Всероссийского общества «Динамо» Анатолием Гулевским, председателем Волгоградской областной организации Александром Лариным и вице‑губернатором Евгением Харичкиным.


Анатолий Гулевский выступил с приветственной речью:

- Сегодня мы не просто открываем обновлённые залы – мы даём старт новому этапу развития динамовского спорта в регионе. Не будет спортивной инфраструктуры – не будет достойных результатов, поэтому мы будем создавать подобающие условия. Те возможности, которые создаются здесь – возможности нового уровня, нового качества, отвечающие всем современным требованиям. Это возможности для всех наших спортсменов, не только жителей Волгограда и Волгоградской области, но и для спортсменов других регионов Российской Федерации. Современное оборудование и комфортные условия помогут молодым спортсменам достигать олимпийских высот. Спасибо огромное администрации области в лице Андрея Бочарова, региональной организации «Динамо» в лице Александра Ларина, спасибо нашим меценатам! 


Евгений Харичкин, вице‑губернатор Волгоградской области, добавил:

- Этот проект – пример успешного партнёрства государства и бизнеса. Мы продолжим поддерживать инициативы, направленные на развитие массового спорта и воспитание здорового поколения. Планируем выделить средства на реконструкцию ещё одного динамовского объекта.

После ярких выступлений организаторы отметили тех, кто внёс неоценимый вклад в возрождение Дома борьбы. Первым к награждению медалью общества «Динамо» пригласили президента компании «Сады Придонья» Андрея Самохина.


Затем наступила очередь вручения благодарностей общества «Динамо» – их получили представители компаний‑партнёров, чья поддержка стала ключевым элементом успеха проекта: ООО «Торговый дом „Зерно Заволжья“», АК «ТПГ „БИС“», АО «Себряковцемент», ООО «РТВИН».


После церемонии гости смогли осмотреть обновлённые помещения, пообщаться с воспитанниками школы и сделать памятные фотографии.






Александр Веселовский

Фото Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»

