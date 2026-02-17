Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

«Я выжил. Значит, должен сделать что-то нужное и хорошее»: лишившийся обеих ног участник СВО открыл ферму под Волгоградом

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Силовики пресекли работу нелегального казино в Волгограде

Расследования 17.02.2026 10:30
0
17.02.2026 10:30


В Волгограде Следственный комитет совместно с ГУ МВД России по Волгоградской области пресекли работу нелегального казино. Игровая площадка функционировала с осени 2025 года и по настоящее время в Дзержинском районе на ул. Землянского.



- Один из фигурантов, действуя из корыстных побуждений и в нарушение требований законодательства, обладая организаторскими способностями, решил создать организованную группу для незаконного проведения азартных игр. К противоправной деятельности он привлек еще четверых местных жителей, распределив между ними роли и обязанности, - уточнили в Следкоме.

Участники преступной деятельности подпольно проводили игры в карточный покер.

Во время обыска силовики изъяли у владельцев подпольного казино игровое оборудование, а также документы.

Отметим, свою вину фигуранты признали. В настоящее время следственные действия продолжаются. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ.

Лента новостей

11:24
Состояние упавшей с моста 17-летней волгоградки остается тяжелымСмотреть фотографии
11:08
«Путаются даже люди из профессиональной среды»: правда ли, что волгоградским школам дали «зеленый свет» на дистантСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде в реанимации остается один пострадавший от БПЛА ВСУСмотреть фотографии
10:51
Стали известны подробности массового ДТП на туманной трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:41
«Омсктехуглерод»: «Мы – российское предприятие и разделяем судьбу своей страны. Кто-то против?»Смотреть фотографии
10:41
ФАС, Минтранс и прокуратура проверят цены на поезд Москва-КамышинСмотреть фотографии
10:30
Силовики пресекли работу нелегального казино в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:28
Следующие через Ростов 16 поездов задерживаются из-за пробки на Крымском мостуСмотреть фотографии
10:10
Выгодно и удобно: волгоградцы массово переходят на умные приборы учетаСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде нашли сметану с «темным» прошлымСмотреть фотографии
09:47
В Урюпинске 38 домов остались без отопленияСмотреть фотографии
09:33
На Волгоградскую область обрушилась сильнейшая за месяц магнитная буряСмотреть фотографии
09:28
«Концессии» улучшили циркуляцию ГВС в домах ВолгоградаСмотреть фотографии
08:55
3-часовой режим угрозы БПЛА снят в Волгоградской области 17 февраляСмотреть фотографии
08:24
Ночных атак БПЛА избежала Волгоградская областьСмотреть фотографии
08:22
В Волжском собрали рабочую группу для обсуждения платных парковокСмотреть фотографии
08:09
Волгоградцам вернули 43 млн рублей за некачественные товарыСмотреть фотографии
07:38
В Волгограде рассмотрят иск Генпрокуратуры об изъятии активов нижегородского судьиСмотреть фотографии
07:16
«От резкой тишины стало больно»: педагог из Волгоградской области создала уютный блог. Зачем он ей?Смотреть фотографии
07:03
Волгоградских предпринимателей обяжут убрать иностранные вывескиСмотреть фотографии
06:35
Головокружительные «качели» и резкий ветер: какая погода ждет волгоградцев в ближайшие дниСмотреть фотографии
06:23
В Елани простятся с погибшим на СВО Евгением ГорочкинымСмотреть фотографии
06:06
Режим беспилотной опасности объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:30
«Счет идет буквально на минуты»: как не провалиться под лед и есть ли шансы на спасение из ледяной водыСмотреть фотографии
21:00
46-летнюю волгоградку с тяжелым диагнозом эвакуировали с СарпинскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:33
Волгоградцев предупредили о мошенничестве с дополнительными выплатамиСмотреть фотографии
19:57
Под Волгоградом внуку грозит срок за кражу телефонов и денег у бабушкиСмотреть фотографии
19:30
Объесться блинов, промчаться на тройке и выбрать невесту: как отмечали Масленицу в ЦарицынеСмотреть фотографии
18:58
В Волгограде снова встали маршруты трамваев 16 февраляСмотреть фотографии
18:32
С «танцующего» моста упала 17-летняя волгоградка 16 февраляСмотреть фотографииCмотреть видео
 