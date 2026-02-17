Силовики пресекли работу нелегального казино в Волгограде





В Волгограде Следственный комитет совместно с ГУ МВД России по Волгоградской области пресекли работу нелегального казино. Игровая площадка функционировала с осени 2025 года и по настоящее время в Дзержинском районе на ул. Землянского.





- Один из фигурантов, действуя из корыстных побуждений и в нарушение требований законодательства, обладая организаторскими способностями, решил создать организованную группу для незаконного проведения азартных игр. К противоправной деятельности он привлек еще четверых местных жителей, распределив между ними роли и обязанности, - уточнили в Следкоме.

Участники преступной деятельности подпольно проводили игры в карточный покер.

Во время обыска силовики изъяли у владельцев подпольного казино игровое оборудование, а также документы.

Отметим, свою вину фигуранты признали. В настоящее время следственные действия продолжаются. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ.

Фото из архива ИА «Высота 102»