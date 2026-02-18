Жительница Кургана, которая выступила дроппером в схеме обмана 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Волгограда, по решению суда должна будет вернуть деньги, которые она получила незаконно.

Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, надзорное ведомство обратилось в суд с соответствующим иском, который был удовлетворен.

Ранее сообщалось, что в 2023 году под воздействие мошенников в Волгограде попал ветеран Великой Отечественной войны Александр Медков. Аферист, который представился силовиком, убедил пожилого человека перевести на «безопасный счет» 181 тысячу рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в мае 2024 года мошенника задержали, а позже осудили к 4 годам колонии строгого режима.

Как установлено, ветеран перевел сбережения через отделение почтовой связи 36-летней жительнице Кургана, полагая, что это «безопасный счет». Женщина взяла процент за оказанные услуги, а основную часть денег передала знакомому.

Отметим, что Александр Медков, несмотря на свой почтенный возраст, ведет активный образ жизни. В мае 2025 года Александр Васильевич принял участие в праздничной программе у Андрея Малахова. Ветеран восхитил всех мастерской игрой на ложках и зажигательным танцем под «Калинку».





