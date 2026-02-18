Главное

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Расследования

Жительница Кургана, которая выступила дроппером в схеме обмана 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Волгограда, по решению суда должна будет вернуть деньги, которые она получила незаконно. 

Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, надзорное ведомство обратилось в суд с соответствующим иском, который был удовлетворен.

Ранее сообщалось, что в 2023 году под воздействие мошенников в Волгограде попал ветеран Великой Отечественной войны Александр Медков. Аферист, который представился силовиком, убедил пожилого человека перевести на «безопасный счет» 181 тысячу рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в мае 2024 года мошенника задержали, а позже осудили к 4 годам колонии строгого режима. 

Как установлено, ветеран перевел сбережения через отделение почтовой связи 36-летней жительнице Кургана, полагая, что это «безопасный счет». Женщина взяла процент за оказанные услуги, а основную часть денег передала знакомому.

Отметим, что Александр Медков, несмотря на свой почтенный возраст, ведет активный образ жизни. В мае 2025 года Александр Васильевич принял участие в праздничной программе у Андрея Малахова. Ветеран восхитил всех мастерской игрой на ложках и зажигательным танцем под «Калинку». 


Лента новостей

17:23
В Волжском электронная зажигалка запалила рюкзак школьникаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:50
Владимир Никонов стал новым главой Ольховского районаСмотреть фотографии
16:40
Цифровой кластер «Ростелекома» запустил сайт для стартапов и инновационных компанийСмотреть фотографии
16:27
Волгоградцам пообещали 15-сантиметровые сугробы после снегопада 19 февраляСмотреть фотографии
16:20
С дроппера из Кургана взыскали деньги в пользу обманутого 99-летнего фронтовикаСмотреть фотографии
15:53
В хуторе Волгоградской области простятся с погибшим на СВО Романом АнуфриевымСмотреть фотографии
15:23
Документальный фильм «Предательство» покажут в волгоградских школах и ВУЗахСмотреть фотографии
14:52
Минобороны: в Волгоградской области ликвидирован украинский БПЛАСмотреть фотографии
14:39
Волгоград принял третий тур престижного чемпионатаСмотреть фотографии
14:19
В Ростовской области возьмут под усиленную охрану заводы и вокзалыСмотреть фотографии
14:18
Волгоградца приговорили к 7 годам «строгача» за тайник под капотомСмотреть фотографии
14:03
Владимир Путин потребовал от глав регионов контролировать поддержку семей бойцов СВОСмотреть фотографии
13:59
В Волгограде блогеров Ульянова и Серенко оставили в СИЗОСмотреть фотографии
13:45
«Вы где такую инфляцию видели?»: проезд в маршрутках Волжский-Волгоград подорожает до 180 рублейСмотреть фотографии
13:27
Эксперты назвали «Отличное место для работы» в отрасли телекомаСмотреть фотографии
13:20
Прокуратура нашла опасные детские площадки на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
13:16
Глава ФАС объяснил рост платы за ЖКХ с 1 январяСмотреть фотографии
13:12
«Самую ушастую» белку из Волгограда показали на фестивале «Первозданная Россия»Смотреть фотографии
12:04
«От кабины ничего не осталось»: под Волгоградом скончался водитель опрокинувшейся «Лады»Смотреть фотографии
11:39
В Волгограде «Концессии» обшивают теплотрассы энергоэффективной изоляциейСмотреть фотографии
11:16
В Жирновске устранили крупную аварию на канализационном коллектореСмотреть фотографии
11:01
Пост №1 в Волгограде справит новоселье в свой 60-летний юбилейСмотреть фотографии
10:50
В Волгограде и области отменена утренняя беспилотная опасностьСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде распродают сеть пекарен за 3,7 млн рублейСмотреть фотографии
10:17
Самозанятым волгоградцам объяснили, как взять больничныйСмотреть фотографии
09:59
«Всем нам нужен глоток свежего воздуха»: в Волжском на выставке первоцветов случился ажиотажСмотреть фотографии
09:28
На трассе Р-22 в Волгоградской области сгорел грузовик с прицепомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:10
В Волгограде сообщили о задержке двух авиарейсов из-за угрозы налёта БПЛАСмотреть фотографии
08:43
В Волгоградской области заложникам при теракте выплатят 156 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:32
Кровавую Луну увидят волгоградцы в мартеСмотреть фотографии
 