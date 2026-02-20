Любовь Астамирова завоевала золото на соревнованиях памяти Зайцева

В Москве с размахом завершились Всероссийские соревнования по дзюдо, посвящённые памяти заслуженного тренера СССР Юрия Зайцева – человека, стоявшего у истоков развития женского дзюдо.

Турнир собрал настоящую элиту молодого поколения: на татами центра спорта и образования «Самбо‑70» вышли 297 атлетов из 29 регионов России – юниоры и юниорки в возрасте до 23 лет. Самая многочисленная делегация была у москвичей – 111 человек. На втором месте – представители ЦФО (87 спортсменов), на третьем – Санкт-Петербурга (21 дзюдоист). В составе волгоградской команды на Всероссийских соревнованиях выступили 11 спортсменов.

Единственной представительницей Волгоградской области на пьедестале стала Любовь Астамирова – воспитанница тренеров Алексея и Татьяны Дьяконовых из региональной СШОР. Она завоевала золотую медаль в весовой категории до 70 кг. На пути к финалу Любовь одержала победы над Фирузой Азамовой (Пермский край), Анастасией Онищенко (Ярославская и Брянская области) и Кристиной Фрадковой из Москвы. Решающий поединок между Астамировой и Адель Таболовой из Санкт‑Петербурга длился около 8 минут и завершился победой волгоградки.

В общекомандном зачёте победили спортсмены из Московской области: они завоевали 6 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей. Второе место заняли петербуржцы (2–4–4), третье – москвичи (1–2–6).

Помимо наград, спортсмены боролись за путёвки на апрельское первенство России в Нальчике. Все финалисты получили право участвовать в этих престижных соревнованиях – а значит, история побед только начинается.

Александр Веселовский

Фото: Федерация дзюдо Москвы