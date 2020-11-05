Расследования

Волгоградский генерал Музраев пять дней давал показания следователям ФСБ

Расследования 05.11.2020 11:14
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05.11.2020 11:14


Подробные показания следователям ФСБ бывший глава СУ СК по Волгоградской области Михаил Музраев давал всю прошедшую неделю. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой “Ъ”,
протокол в общей сложности составил около 100 листов. “Ъ” приводит мнение адвокатов Михаила Музраева, которые считают, что в материалах расследования не имеется доказательств вины генерал-лейтенанта юстиции в организации теракта в отношении губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.  
Со слов защитников  Михаила Музраева, 19, 26 и 30 октября, то есть трижды, следователи «перепредъявляли ему обвинение в окончательной редакции, каждый раз «технически» уточняя детали своей версии событий». Сейчас  Михаил Музраев, который по-прежнему является советником по особым поручениям председателя СК России Александра Бастрыкина, и его адвокаты начали ознакомление с материалами уголовного дела, в котором насчитывается около 70 томов.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», о задержании бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева, а также Владимира Зубкова - бизнесмена с репутацией криминального авторитета, стало известно в начале июня 2019 года. Изначально в ФСБ заявили, что Музраев и Зубков задержаны «в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и угроз в его адрес». 
Поджог стены частного дома в поселке Латошинка произошел ночью 16 ноября 2016 года. Поджигатели проникли во двор коттеджа и пытались устроить пожар при помощи легковоспламеняющейся жидкости. 
СУ СК по Волгоградской области, которое тогда возглавлял Михаил Музраев, были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 ("Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога") и ч. 3 ст. 30 и ст. 105 ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности") УК РФ.
Следствие установило причастных к преступлению пятерых участников организованной преступной группы, лидером которой, как предполагается, был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов. После задержания он дал показания на Владимира Зубкова, а также на Михаила Музраева. 
Позднее, на тот момент уже являвшемуся советником председателя СК РФ Михаилу Музраеву предъявили обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), по ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) УК РФ, а также обвинение в использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы (ч. 1 ст. 285 УК РФ). 
Высокопоставленный сотрудник органов следствия содержится в московском изоляторе «Лефортово». Срок ареста продлен до 10 декабря, это касается и волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова. Срок предварительного следствия по делу генерала Михаила Музраева был продлен до 26 декабря.

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