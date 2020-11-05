Волгоградский генерал Музраев пять дней давал показания следователям ФСБ





Подробные показания следователям ФСБ бывший глава СУ СК по Волгоградской области Михаил Музраев давал всю прошедшую неделю. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой “Ъ”

протокол в общей сложности составил около 100 листов. “Ъ” приводит мнение адвокатов Михаила Музраева, которые считают, что в материалах расследования не имеется доказательств вины генерал-лейтенанта юстиции в организации теракта в отношении губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Со слов защитников Михаила Музраева, 19, 26 и 30 октября, то есть трижды, следователи «перепредъявляли ему обвинение в окончательной редакции, каждый раз «технически» уточняя детали своей версии событий». Сейчас Михаил Музраев, который по-прежнему является советником по особым поручениям председателя СК России Александра Бастрыкина, и его адвокаты начали ознакомление с материалами уголовного дела, в котором насчитывается около 70 томов.





Как ранее сообщало ИА «Высота 102», о задержании бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева, а также Владимира Зубкова - бизнесмена с репутацией криминального авторитета, стало известно в начале июня 2019 года. Изначально в ФСБ заявили, что Музраев и Зубков задержаны «в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и угроз в его адрес».

Поджог стены частного дома в поселке Латошинка произошел ночью 16 ноября 2016 года. Поджигатели проникли во двор коттеджа и пытались устроить пожар при помощи легковоспламеняющейся жидкости.

СУ СК по Волгоградской области, которое тогда возглавлял Михаил Музраев, были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 ("Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога") и ч. 3 ст. 30 и ст. 105 ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности") УК РФ.

Следствие установило причастных к преступлению пятерых участников организованной преступной группы, лидером которой, как предполагается, был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов. После задержания он дал показания на Владимира Зубкова, а также на Михаила Музраева.

Позднее, на тот момент уже являвшемуся советником председателя СК РФ Михаилу Музраеву предъявили обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), по ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) УК РФ, а также обвинение в использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Высокопоставленный сотрудник органов следствия содержится в московском изоляторе «Лефортово». Срок ареста продлен до 10 декабря, это касается и волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова. Срок предварительного следствия по делу генерала Михаила Музраева был продлен до 26 декабря.



