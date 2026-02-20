



В Волгограде задержан подозреваемый в убийстве водителя, совершенном более 33 лет назад. В СК России сообщили, что установить причастного к этому преступлению смогли следователи и криминалисты следственного управления СКР по Волгоградской области в ходе дополнительной проверки ранее изъятых следов по современным криминалистическим учетам.

- Подозреваемый задержан. С его участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу, - сообщили в Следкоме.

Преступление было совершено 6 июля 1992 года. Следовавший по улице Череповецкой в Волгограде местный житель увидел, что на проезжей части стоит автомобиль, водитель которого просит о помощи. Оказалось, что у мужчины имеется ранение шеи с обильным кровотечением.

- В этот момент из автомобиля потерпевшего со стороны передней пассажирской двери вышел молодой человек, который поспешил покинуть место происшествия. Очевидец попытался его преследовать, однако неизвестный скрылся. Вместе с тем мужчине удалось хорошо запомнить внешность молодого человека и сообщить его приметы сотрудникам правоохранительных органов, - рассказали в СКР.

Водитель от полученного ранения скончался. Согласно заключению СМЭ, причиной его смерти стала колото-резаная рана шеи с повреждением сонной артерии, повлекшая массивную кровопотерю. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе осмотра места происшествия в автомобиле потерпевшего были обнаружены и изъяты следы пальцев рук предполагаемого злоумышленника, однако на тот момент установить его личность не представилось возможным. Долгое время преступление оставалось нераскрытым.

Видео СКР





