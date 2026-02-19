Апелляцию по делу волгоградского водителя BMW Пака отложили на весну

Сегодня, 19 февраля, Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи принял решение о переносе на март заседания по рассмотрению уголовного дела водителя BMW Александра Пака, осужденного за убийство многодетной волгоградки.

- Заседание отложено на 11 марта, - сообщили в суде, отметив, что такое решение было принято после рассмотрения ходатайств.

Напомним, что 74-летний Александр Пак и его адвокаты пытаются обжаловать приговор, который в ноябре 2025 года вынес Волгоградский областной суд в ходе рассмотрения дела с участием присяжных. Пенсионера за смертельное ДТП признали виновным по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с выполнением им общественного долга) и приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

Сообщалось, что он переехал на своем BMW женщину, отчего она спустя месяц скончалась в московской больнице, так и не придя в сознание. При этом сам Пак утверждает, что действовал не умышлено, но присяжные ему не поверили.

Фото из архива V102.RU





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!