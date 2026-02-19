Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Волжанин отсидит два года за дачный погром на острове Зеленый

Волжский городской суд Волгоградской области вынес приговор пьяному водителю, который устроил массовый погром на дачных участках на острове Зеленый. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов региона, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, а также административный штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав управления транспортными средствами на срок 1 год и 7 месяцев. 

Напомним, 27 апреля, в дачном обществе на острове Зеленый случилось жуткое происшествие. В 18-40 ч. 53-летний водитель за рулем Ssang Yong, напротив дома №69по ул. Черничная, двигаясь задним ходом, совершил наезд на 45-летнюю женщину. По свидетельствам очевидцев, это было еще не все, что натворил водитель. Он снес ограждения и пронесся еще по трем дачным участкам. А конечной точкой его безумного трека стала хозпостройка, в которую он врезался и разрушил. При этом сам виновник не пострадал.


Также фигуранта дела обязали возместить моральный вред потерпевшей в размере 300 тысяч рублей. Иномарка была конфискована в доход государства. 

В судебном заседании подсудимый свою вину не признал. Гражданин был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области / t.me

