



Операцию по задержанию участников террористического сообщества в различных регионах России провели силовики. Как сообщили в Следственном комитете России, уголовное дело было возбуждено в Забайкальском крае в отношении семерых осужденных, пятеро из которых ранее отбывали наказание в одной из колоний на территории региона, а двое продолжают находиться в исправительных учреждениях.

Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества и участие в нем). Кроме того, двоим фигурантам также инкриминируется содействие и финансирование террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).

По версии следствия, фигуранты, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, создали террористическое сообщество. Его целями являлись пропаганда и оправдание терроризма, поддержка деятельности запрещенных в России террористических организаций, а также подготовка к совершению преступлений указанной направленности.





Организаторы и основные участники задержаны в ходе совместной операции сотрудников СК РФ, ФСБ и ФСИН на территории Республики Дагестан, Забайкальского и Краснодарского краев, Волгоградской области. По местам их жительства проведены обыски, изъяты запрещенная литература и мобильные телефоны, которые использовались для сбора и последующей передачи денежных средств террористам и их пособникам.

По ходатайству следствия в отношении пятерых подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое фигурантов в настоящее время продолжают отбывать наказание в исправительных колониях Забайкальского края.

Видео СКР





