Волгоградка 21 раз перевела мошенникам деньги на 3,8 млн рублей

21 перевод мошенникам за пять дней сделала 60-летняя жительница Волгограда, отправив им на счета около 3,8 миллиона рублей. Также аферисты убеждали её продать квартиру, но на это она, к счастью, не решилась.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, неизвестные звонили волгоградке в мессенджере с 12 по 17 февраля. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов и финансовых организаций, они предлагали спасти от злоумышленников накопления, переведя их на безопасный счет. Женщина сняла средства и отправила их на продиктованные ей счета, совершив 21 транзакцию.

Потом мошенники стали убеждать волгоградку продать квартиру, поясняя, что её недвижимость пытаются реализовать злоумышленники и надо их опередить. Такие доводы волгоградке показались подозрительными, и она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!