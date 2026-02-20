Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Волгоградка 21 раз перевела мошенникам деньги на 3,8 млн рублей

Происшествия 20.02.2026 15:49
0
20.02.2026 15:49


21 перевод мошенникам за пять дней сделала 60-летняя жительница Волгограда, отправив им на счета около 3,8 миллиона рублей. Также аферисты убеждали её продать квартиру, но на это она, к счастью, не решилась.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, неизвестные звонили волгоградке в мессенджере с 12 по 17 февраля. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов и финансовых организаций, они предлагали спасти от злоумышленников накопления, переведя их на безопасный счет. Женщина сняла средства и отправила их на продиктованные ей счета, совершив 21 транзакцию. 

Потом мошенники стали убеждать волгоградку продать квартиру, поясняя, что её недвижимость пытаются реализовать злоумышленники и надо их опередить. Такие доводы волгоградке показались подозрительными, и она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. 


17:16
На Мамаевом кургане дан старт гуманитарной миссии помощи участникам СВОСмотреть фотографии
16:42
В Волгоградской области переизбрали главу Кумылженского районаСмотреть фотографии
16:05
Кадровый голод на фоне рекордов: что происходит с рынком труда Волгоградской области в 2026 годуСмотреть фотографии
15:49
Волгоградка 21 раз перевела мошенникам деньги на 3,8 млн рублейСмотреть фотографии
15:24
Любовь Астамирова завоевала золото на соревнованиях памяти ЗайцеваСмотреть фотографии
14:37
Андрей Бочаров вручил награды 19 волгоградцам к Дню защитника ОтечестваСмотреть фотографии
13:49
Доцент ВолгГМУ Елена Сорокина скончалась в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:08
С нарушивших ПДД волгоградцев взыскали 211 млн рублейСмотреть фотографии
12:57
Организаторы сети подпольных казино в трех регионах осуждены в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:52
«Россети Юг» выявили 57 незаконных подключений к электросетям в СНТ ВолгоградаСмотреть фотографии
12:42
Почта России в Волгоградской области переходит на спецграфикСмотреть фотографии
12:08
Подозреваемый в убийстве волгоградского водителя задержан спустя 33 годаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:06
33 Героя России прославили Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:09
В Саратове коммерсанты поплатятся за наледь и снег у зданийСмотреть фотографии
11:01
Трое детей и двое взрослых пострадали на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:00
429 КДМ расчищают трассы Волгоградской области от снегаСмотреть фотографии
10:23
МВД проводит учения в центре Волгограда 20 февраляСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде решат судьбу судьи, ведущего процесс Ивана ГеляСмотреть фотографии
10:21
Трамвайный конфликт в Ростове: что не поделили стороныСмотреть фотографии
10:07
Волгоградские поликлиники и больницы переходят на особый график в праздникиСмотреть фотографии
09:55
Проезд в маршрутках №260 Волжский-Волгоград подорожал 20 февраляСмотреть фотографии
09:51
Под Волгоградом пациентку ЦРБ оштрафовали за оскорбление медсестрыСмотреть фотографии
09:40
В центре Волгограда заменят 900 метров изношенных сетей водоснабженияСмотреть фотографии
09:23
В Волгоградской области простятся с 44-летним снайпером-разведчикомСмотреть фотографии
08:57
Под Волгоградом в ЛПХ произвели странный творогСмотреть фотографии
08:29
ОКБ: объем льготной ипотеки в Волгоградской области упал на 64%Смотреть фотографии
08:22
Волгоградец в своем дворе установил рекламный щит с видом на проспектСмотреть фотографии
07:50
В Волгограде отремонтируют дворы у администрации за 114 млн рублейСмотреть фотографии
07:42
БПЛА миновали Волгоградскую область ночью 20 февраляСмотреть фотографии
07:30
Аэропорт Волгограда открыли после 8-часового запрета на полетыСмотреть фотографии
 