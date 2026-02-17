



Палласовский районный суд арестовал до 1 апреля 22-летнего жителя Костромы, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в отношении пенсионерки. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, 2 февраля 2026 года позвонивший ей неизвестный запугал женщину, угрожая привлечением к уголовной ответственности якобы за пособничество терроризму, и убедил передать все деньги на безопасный счет.

3 февраля 2026 года потерпевшая передала неизвестному лицу денежные средства в сумме 3 517 000 рублей, а в дальнейшем по указанию звонившего, 10 февраля - еще 9 500 000 рублей. После этого неустановленные лица с похищенными денежными средствами с места преступления скрылись.В результате потерпевшей причинён материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 13 017 000 рублей.По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.В ходе расследования уголовного дела установлено, что указанное преступление совершено Всеволодом Б.14 февраля 2026 года он был задержан сотрудниками полиции, после чего был допрошен в качестве подозреваемого и дал признательные показания.