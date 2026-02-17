Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

Актуально

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

«Я выжил. Значит, должен сделать что-то нужное и хорошее»: лишившийся обеих ног участник СВО открыл ферму под Волгоградом

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Расследования

Под Волгоградом арестовали мошенника, лишившего пенсионерку 13 миллионов

Расследования 17.02.2026 21:29
0
17.02.2026 21:29


Палласовский районный суд арестовал до 1 апреля 22-летнего жителя Костромы, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в отношении пенсионерки. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, 2 февраля 2026 года позвонивший ей неизвестный запугал женщину, угрожая привлечением к уголовной ответственности якобы за пособничество терроризму, и убедил передать все деньги на безопасный счет.

3 февраля 2026 года потерпевшая передала неизвестному лицу денежные средства в сумме 3 517 000 рублей, а в дальнейшем по указанию звонившего, 10 февраля - еще 9 500 000 рублей. После этого неустановленные лица с похищенными денежными средствами с места преступления скрылись.

В результате потерпевшей причинён материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 13 017 000 рублей.

По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по  ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что указанное преступление совершено Всеволодом Б.

14 февраля 2026 года  он был задержан сотрудниками полиции, после чего был допрошен в качестве подозреваемого и дал признательные показания.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
17.02.2026 21:29
Расследования 17.02.2026 21:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.02.2026 19:27
Расследования 17.02.2026 19:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.02.2026 11:46
Расследования 17.02.2026 11:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.02.2026 10:30
Расследования 17.02.2026 10:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.02.2026 19:57
Расследования 16.02.2026 19:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.02.2026 16:46
Расследования 16.02.2026 16:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.02.2026 12:55
Расследования 16.02.2026 12:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.02.2026 11:20
Расследования 16.02.2026 11:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.02.2026 19:08
Расследования 15.02.2026 19:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.02.2026 16:02
Расследования 15.02.2026 16:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.02.2026 15:18
Расследования 15.02.2026 15:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.02.2026 21:16
Расследования 14.02.2026 21:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.02.2026 15:47
Расследования 13.02.2026 15:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.02.2026 15:41
Расследования 13.02.2026 15:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.02.2026 15:02
Расследования 13.02.2026 15:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:59
В Волгоградской области второй раз за сутки ввели беспилотную опасностьСмотреть фотографии
21:43
В Волгограде избирательному участку присвоят имя героя СВО Сергея ПоповаСмотреть фотографии
21:29
Под Волгоградом арестовали мошенника, лишившего пенсионерку 13 миллионовСмотреть фотографии
21:02
В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреляСмотреть фотографии
20:37
Борщ без НДС: как изменились за год цены на популярное в Волгограде первоеСмотреть фотографии
20:09
Странное свечение заметили волгоградцы на небе 17 февраляСмотреть фотографии
19:53
Волгоградцам бесплатно раздадут 3 тысячи блиновСмотреть фотографии
19:27
Волгоградку с тяжелой болезнью оставили без бесплатных лекарствСмотреть фотографии
19:01
Расписание волгоградских пригородных поездов изменится 23 февраляСмотреть фотографии
18:42
Волгоград занял седьмое место в блинном индексе городов РоссииСмотреть фотографии
18:16
«Вся вода течёт к нам. Дренаж не справляется»: в Волгограде затопило дома у новой дороги к Родниковой долинеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:54
Врачи спасли почку волгоградцу с помощью прокола и лазераСмотреть фотографии
17:29
В Волжском попал на видео жуткий наезд иномарки на пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:03
Именитые фигуристы выступят с ледовым шоу в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
16:52
В Волгоградской области за месяц ввели в строй 93,4 тыс. кв. метров жильяСмотреть фотографии
16:27
В Волгоградской области на треть выросло количество кандидатов в банкротыСмотреть фотографии
16:08
В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБСмотреть фотографии
15:55
«Динамо» и «Сталинград» побеждаютСмотреть фотографии
15:13
В Волгограде подросток одним ударом убил мужчину за нравоученияСмотреть фотографии
15:09
262 авто конфисковали волгоградские полицейские у запойных водителейСмотреть фотографии
15:07
«Машины заворачивают на подъезде»: в Волгограде из-за талых вод частично перекрыт проезд через пойму ЦарицыСмотреть фотографии
14:26
Известный журналист и искусствовед Владимир Голуб скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:13
Звание мастера спорта и триумф «Динамо-Синары»Смотреть фотографии
13:47
В Волгограде назначена дата суда по делу экс-депутата-бизнесмена КоротковаСмотреть фотографии
13:45
Роскомнадзор прокомментировал сообщения о возможной полной блокировке TelegramСмотреть фотографии
13:28
«Главное - спасти! Все остальное неважно»: сотрудники «Службы спасения» – о реанимации упавшей с моста 17-летней девушкиСмотреть фотографии
13:25
Волгоградская бизнес-леди объявила о закрытии африканского ресторана в центре городаСмотреть фотографии
12:35
Большинство россиян не сталкивались с последствиями хакерских атак на банкиСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде упростят борьбу с нелегальными билбордами, экранами и рекламными аркамиСмотреть фотографии
11:49
«Кудрявость №1. Аппетит хороший»: в Волгограде судьбу Кудрявого пеликана решат после медобследованияСмотреть фотографии
 