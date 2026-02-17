3 февраля 2026 года потерпевшая передала неизвестному лицу денежные средства в сумме 3 517 000 рублей, а в дальнейшем по указанию звонившего, 10 февраля - еще 9 500 000 рублей. После этого неустановленные лица с похищенными денежными средствами с места преступления скрылись.
В результате потерпевшей причинён материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 13 017 000 рублей.
По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что указанное преступление совершено Всеволодом Б.
14 февраля 2026 года он был задержан сотрудниками полиции, после чего был допрошен в качестве подозреваемого и дал признательные показания.