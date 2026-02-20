Главное

Кадровый голод на фоне рекордов: что происходит с рынком труда Волгоградской области в 2026 году

Общество 20.02.2026 16:05
20.02.2026 16:05


Волгоградская область вступила в 2026 год с парадоксальными показателями. С одной стороны, регион рапортует о «триумфе» над безработицей, занимая шестое место в России по её минимальному уровню. С другой — промышленность и сфера услуг столкнулись с дефицитом рук – почти 20 тыс. открытых вакансий. 

Напомним, ранее председатель областной думы регионального комитета по труду и занятости Дмитрий Локтионов озвучил данные, что на конец декабря показатель безработицы составил всего 0,2%. В Южном федеральном округе ниже он оказался только в Севастополь — 0,1%. Для сравнения, в Республика Калмыкия уровень зарегистрированной безработицы достиг 0,6%.

При этом на конец января 2026 года в базе службы занятости аккумулировано почти 20 тысяч вакансий.  Две трети спроса (13,3 тыс.) приходится на рабочие специальности. Эпоха «белых воротничков» окончательно уступила место эпохе «синих».

Кто нужен работодателям прямо сейчас?:

  • 702 вакансии водителей автомобиля (до 150 тыс. руб.),
  • 201 вакансия продавца продовольственных товаров (до 70 тыс. руб.),
  • 190 электромонтеров (до 90 тыс. руб.),
  • 162 электрогазосварщика (до 110 тыс. руб.),
  • по 157 поваров (до 65 тыс. руб.) и швей (до 80 тыс. руб.).

Структура спроса подтверждает: экономика региона опирается прежде всего на промышленность, транспорт, строительство и сферу услуг. Квалифицированные рабочие остаются ключевым дефицитным ресурсом.

Рекордный рост резюме: люди поверили в рынок?

Интересную динамику фиксируют и онлайн-платформы. Как сообщил  ИА «Высота 102» региональный представитель «Авито Работа» в ЮФО Дмитрий Телегин, 2025 год стал годом небывалого роста соискательской активности: жители Волгоградской области разместили на 54% больше резюме, чем годом ранее.

Основная масса кандидатов (41%) ищет работу на рабочих и линейных позициях. Однако наибольший скачок активности произошел в неожиданных сферах:

  • ЖКХ и эксплуатация — рост числа резюме на 116%. 
  • Административная работа — плюс 104%. Рынок «белых воротничков» оживился, офисные сотрудники стали чаще менять работу.
  • Производство и сельское хозяйство — плюс 93%. 

Работодатели на онлайн-платформе тоже увеличили активность, но куда скромнее. Прирост числа вакансий на той же платформе составил 14%. Это говорит о том, что бизнес перешел от экстенсивного расширения штата к точечному закрытию критических позиций.

Топ-3 сфер по числу новых предложений работы от «Авито Работа»:

  1. Строительство (промышленные и инфраструктурные объекты)
  2. Пищевая промышленность
  3. Доставка и грузоперевозки

При этом некоторые отрасли продемонстрировали взрывной рост спроса: химическая промышленность увеличила число вакансий на 165%, нефтегазовый сектор — на 152%, а ЖКХ — на 148%. Именно здесь сейчас ищут сварщиков, монтажников, водителей спецтехники и разнорабочих.

Однако успокаивающим для работодателей и тревожным для соискателей сигналом стало замедление роста зарплат. Если в предыдущие годы компании соревновались, кто предложит больше, то в 2025 году средняя предлагаемая зарплата выросла лишь на 5%, достигнув 64 826 рублей в месяц.

Впрочем, для дефицитных специалистов правила другие. Самыми дорогими сотрудниками года по данным площадки стали:

  • Автоэлектрики — в среднем 182 174 руб/мес.
  • Бурильщики — 181 253 руб/мес.
  • Водители-дальнобойщики — 165 670 руб/мес.

Рынок труда Волгоградской области в 2026 году вышел в фазу «зрелого дефицита». Эра, когда можно было набрать персонал «с улицы», закончилась. Резервы безработных, если опираться на данные Облдумы, практически исчерпаны. Дальнейшее развитие региональной экономики будет зависеть не от количества открытых вакансий, а от способности бизнеса автоматизировать процессы и удерживать существующих специалистов не только рублем, но и условиями труда.

