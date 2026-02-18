В Волгограде блогеров Ульянова и Серенко оставили в СИЗО

Центральный районный суд Волгограда продлил срок содержания под стражей блогеру Алексею Ульянову и администратору скандально известного Telegram-канала «Остров Свободы» Михаилу Серенко. Оба останутся в СИЗО до 25 марта.

В объединенной пресс-службе судов Волгоградской области информацию подтвердили, отметив, что решения о мере пресечения указанных лиц принимались на двух разных заседаниях.

Напомним, что Алексей Ульянов был задержан силовиками 2 декабря 2025 года. Он обвиняется в серии вымогательств. По данным следствия, от 100 тысяч до 6 миллионов он требовал за нераспространение порочащих сведений, фактически занимаясь шантажом. Причем, как отмечалось, в двух эпизодах Ульянов действовал с задержанным ранее Михаилом Серенко.

В свою очередь Михаил Серенко находится в СИЗО с лета 2025 года и обвиняется по ряду уголовных статей, в числе которых дела о клевете, реабилитации нацизма, сексуальном домогательстве и др.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!