В Волгограде введут запрет на движение грузовиков из-за снегопада





В Волгограде с полуночи начнет действовать временный запрет на движение большегрузов по городским дорогам. Это связано с сильным снегопадом, который по прогнозам синоптиков начнется в ночь с 20 на 21 февраля. В настоящее время дорожные службы проводят расчистку магистралей города и пешеходных зон.

За минувшие сутки городские дорожные службы собрали и вывезли с городских магистралей порядка 1500 кубометров снежных масс. За это время на проезжую часть волгоградских улиц было нанесено около 1100 тонн песко-соляной смеси и бишофита.

- На дорогах организовано круглосуточное дежурство звеньев комбинированных дорожных машин (КДМ). В уборке задействованы погрузчики, самосвалы, тракторы-щетки и лаповые погрузчики. Особое внимание уделяется очистке путепроводов, тротуаров, остановок общественного транспорта и пешеходных зон, - пояснили в мэрии.