«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
В Волгограде введут запрет на движение грузовиков из-за снегопада

Общество 20.02.2026 17:26

20.02.2026 17:26


В Волгограде с полуночи начнет действовать временный запрет на движение большегрузов по городским дорогам. Это связано с сильным снегопадом, который по прогнозам синоптиков начнется в ночь с 20 на 21 февраля. В настоящее время дорожные службы проводят расчистку магистралей города и пешеходных зон. 

За минувшие сутки городские дорожные службы собрали и вывезли с городских магистралей порядка 1500 кубометров снежных масс. За это время на проезжую часть волгоградских улиц было нанесено около 1100 тонн песко-соляной смеси и бишофита.

- На дорогах организовано круглосуточное дежурство звеньев комбинированных дорожных машин (КДМ). В уборке задействованы погрузчики, самосвалы, тракторы-щетки и лаповые погрузчики. Особое внимание уделяется очистке путепроводов, тротуаров, остановок общественного транспорта и пешеходных зон, - пояснили в мэрии. 

