Под Волгоградом поджигатель попался на краже 72 шин со склада





Полицейские в Волгоградской области смогли раскрыть сразу два разных преступления, задержав подозреваемых в краже со склада 72 шин на сумму 250 тысяч рублей. Воры смогли разобрать кирпичную кладку окна и проникнуть в помещение, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Подозреваемых в этом преступлении, которое произошло в конце января текущего года, задержали. Ими оказались двое ранее судимых жителей Старополтавского района 32 и 26 лет.

В ходе обысков удалось изъять орудия взлома и часть похищенного имущества. В рамках расследования кражи полицейские установили, что 26-летний фигурант причастен к поджогу соломы в одном из фермерских хозяйств Старополтавского района.

29 января этого года произошло возгорание 360 рулонов соломы. Ущерб составил более 300 тысяч рублей. Возгорание, как выяснилось, произошло из-за поджога. Местный житель таким образом решил отомстить фермеру, с которым у него были неприязненные отношения.

Возбуждено уголовное дело.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!