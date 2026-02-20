Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

Актуально

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Расследования

Под Волгоградом поджигатель попался на краже 72 шин со склада

20.02.2026 20:15
0
20.02.2026 20:15



Полицейские в Волгоградской области смогли раскрыть сразу два разных преступления, задержав подозреваемых в краже со склада 72 шин на сумму 250 тысяч рублей. Воры смогли разобрать кирпичную кладку окна и проникнуть в помещение, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Подозреваемых в этом преступлении, которое произошло в конце января текущего года, задержали. Ими оказались двое ранее судимых жителей Старополтавского района 32 и 26 лет.

В ходе обысков удалось изъять орудия взлома и часть похищенного имущества. В рамках расследования кражи полицейские установили, что 26-летний фигурант причастен к поджогу соломы в одном из фермерских хозяйств Старополтавского района.

29 января этого года произошло возгорание 360 рулонов соломы. Ущерб составил более 300 тысяч рублей. Возгорание, как выяснилось, произошло из-за поджога. Местный житель таким образом решил отомстить фермеру, с которым у него были неприязненные отношения.

Возбуждено уголовное дело.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области


Комментарии
Лента новостей

18:33
В Волгограде после объявления ракетной опасности закрыли аэропортСмотреть фотографии
18:23
В Волгоградской области 20 февраля объявлена ракетная опасностьСмотреть фотографии
17:15
Под Волгоградом поджигатель попался на краже 72 шин со складаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:38
150 «умных» камер видеофиксации с ИИ установят в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
16:05
Дом борьбы «Динамо» в Волгограде получает вторую жизньСмотреть фотографии
14:50
Браконьеры застрелили трех сайгаков в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:26
В Волгограде введут запрет на движение грузовиков из-за снегопадаСмотреть фотографии
14:16
На Мамаевом кургане дан старт гуманитарной миссии помощи участникам СВОСмотреть фотографии
13:42
В Волгоградской области переизбрали главу Кумылженского районаСмотреть фотографии
13:05
Кадровый голод на фоне рекордов: что происходит с рынком труда Волгоградской области в 2026 годуСмотреть фотографии
12:49
Волгоградка 21 раз перевела мошенникам деньги на 3,8 млн рублейСмотреть фотографии
12:24
Любовь Астамирова завоевала золото на соревнованиях памяти ЗайцеваСмотреть фотографии
11:37
Андрей Бочаров вручил награды 19 волгоградцам к Дню защитника ОтечестваСмотреть фотографии
10:49
Доцент ВолгГМУ Елена Сорокина скончалась в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:08
С нарушивших ПДД волгоградцев взыскали 211 млн рублейСмотреть фотографии
09:57
Организаторы сети подпольных казино в трех регионах осуждены в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:52
«Россети Юг» выявили 57 незаконных подключений к электросетям в СНТ ВолгоградаСмотреть фотографии
09:42
Почта России в Волгоградской области переходит на спецграфикСмотреть фотографии
09:08
Подозреваемый в убийстве волгоградского водителя задержан спустя 33 годаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:06
33 Героя России прославили Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:09
В Саратове коммерсанты поплатятся за наледь и снег у зданийСмотреть фотографии
08:01
Трое детей и двое взрослых пострадали на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:00
429 КДМ расчищают трассы Волгоградской области от снегаСмотреть фотографии
07:23
МВД проводит учения в центре Волгограда 20 февраляСмотреть фотографии
07:21
В Волгограде решат судьбу судьи, ведущего процесс Ивана ГеляСмотреть фотографии
07:21
Трамвайный конфликт в Ростове: что не поделили стороныСмотреть фотографии
07:07
Волгоградские поликлиники и больницы переходят на особый график в праздникиСмотреть фотографии
06:55
Проезд в маршрутках №260 Волжский-Волгоград подорожал 20 февраляСмотреть фотографии
06:51
Под Волгоградом пациентку ЦРБ оштрафовали за оскорбление медсестрыСмотреть фотографии
06:40
В центре Волгограда заменят 900 метров изношенных сетей водоснабженияСмотреть фотографии
 