Прения по делу волгоградского генерала СК Музраева пройдут 28 февраля

По делу экс-главы СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева 28 февраля состоится очередное заседание. Как сообщает ИА «Высота 102», судебный процесс переходит в стадию прений сторон.

— Наша позиция неизменна. Никаких доказательств вины Музраева, ни прямых, ни косвенных нет, — заявлял ранее адвокат генерала Владимир Семенцов.

Согласно картотеке дел военного суда, процесс назначен на 10.00 во вторник. Бывшему силовику вменяют совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, злоупотреблением должностными полномочиями и терроризмом. Вместе с Музраевым по делу проходит известный в Волгограде предприниматель Владимир Зубков. Генералу СК грозит до 20 лет колонии.

В конце декабря прошлого года Музраев дал в суде расширенные показания с учетом того, что уже было рассмотрено в судебном следствии. Журналисты «Высоты 102» сообщали, что по делу известного далеко за пределами Волгоградского региона бывшего силовика таинственным образом «пропадают» свидетели.

Также военный суд в Ростове заслушал показания дочери и супруги волгоградского генерала, а бывший мэр Волгограда Роман Гребенников рассказал, что «происходит нечто странное».

Фото: Южный окружной военный суд