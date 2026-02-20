Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес приговор 8 участникам банды за организацию сети подпольных казино в Саратовской, Самарской и Волгоградской областях. В числе осужденных и бывший сотрудник ОЭБ и ПК УМВД России по Волгограду, который осуществлял общее покровительство игровым заведениям в Волгограде и предупреждал о возможных проверках со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, в зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными по пяти статьям УК РФ: ст.171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой), ч.ч. 1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем, в том числе с использование служебного положения), ч. 2 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Приговором суда четверо организаторов преступного сообщества получили от 12 до 18 лет в колониях особого и строгого режима. Трое участников приговорены к наказанию от 3 до 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Экс-полицейскому назначено 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением на 4 года права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти. Также он лишен специального звания «старший лейтенант полиции».

Следствием и судом установлено, что участники преступного сообщества с марта 2020 года по июль 2021 года организовали сеть подпольных казино на территории трех регионов. В каждом таком заведении имелся зал, в котором использовалось не менее пяти комплектов игрового оборудования, объединенного в единую сеть, что позволяло контролировать ставки и выплаты, оперативно реагировать на технические неисправности.

Вину в инкриминируемых деяниях фигуранты уголовного дела не признали. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.





