В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Организаторы сети подпольных казино в трех регионах осуждены в Волгограде

20.02.2026 12:57
20.02.2026 12:57


Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес приговор 8 участникам банды за организацию сети подпольных казино в Саратовской, Самарской и Волгоградской областях. В числе осужденных и бывший сотрудник ОЭБ и ПК УМВД России по Волгограду, который осуществлял общее покровительство игровым заведениям в Волгограде и предупреждал о возможных проверках со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, в зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными по пяти статьям УК РФ: ст.171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой), ч.ч. 1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем, в том числе с использование служебного положения), ч. 2 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), ч. 3 ст. 286  УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Приговором суда четверо организаторов преступного сообщества получили от 12 до 18 лет в колониях особого и строгого режима. Трое участников приговорены к наказанию от 3 до 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Экс-полицейскому назначено 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением на 4 года права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти. Также он лишен специального звания «старший лейтенант полиции».

Следствием и судом установлено, что участники преступного сообщества с марта 2020 года по июль 2021 года организовали сеть подпольных казино на территории трех регионов. В каждом таком заведении имелся зал, в котором использовалось не менее пяти комплектов игрового оборудования, объединенного в единую сеть, что позволяло контролировать ставки и выплаты, оперативно реагировать на технические неисправности.

Вину в инкриминируемых деяниях фигуранты уголовного дела не признали. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


Лента новостей

13:49
Доцент ВолгГМУ Елена Сорокина скончалась в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:08
С нарушивших ПДД волгоградцев взыскали 211 млн рублейСмотреть фотографии
12:57
Организаторы сети подпольных казино в трех регионах осуждены в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:52
«Россети Юг» выявили 57 незаконных подключений к электросетям в СНТ ВолгоградаСмотреть фотографии
12:42
Почта России в Волгоградской области переходит на спецграфикСмотреть фотографии
12:08
Подозреваемый в убийстве волгоградского водителя задержан спустя 33 годаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:06
33 Героя России прославили Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:09
В Саратове коммерсанты поплатятся за наледь и снег у зданийСмотреть фотографии
11:01
Трое детей и двое взрослых пострадали на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:00
429 КДМ расчищают трассы Волгоградской области от снегаСмотреть фотографии
10:23
МВД проводит учения в центре Волгограда 20 февраляСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде решат судьбу судьи, ведущего процесс Ивана ГеляСмотреть фотографии
10:21
Трамвайный конфликт в Ростове: что не поделили стороныСмотреть фотографии
10:07
Волгоградские поликлиники и больницы переходят на особый график в праздникиСмотреть фотографии
09:55
Проезд в маршрутках №260 Волжский-Волгоград подорожал 20 февраляСмотреть фотографии
09:51
Под Волгоградом пациентку ЦРБ оштрафовали за оскорбление медсестрыСмотреть фотографии
09:40
В центре Волгограда заменят 900 метров изношенных сетей водоснабженияСмотреть фотографии
09:23
В Волгоградской области простятся с 44-летним снайпером-разведчикомСмотреть фотографии
08:57
Под Волгоградом в ЛПХ произвели странный творогСмотреть фотографии
08:29
ОКБ: объем льготной ипотеки в Волгоградской области упал на 64%Смотреть фотографии
08:22
Волгоградец в своем дворе установил рекламный щит с видом на проспектСмотреть фотографии
07:50
В Волгограде отремонтируют дворы у администрации за 114 млн рублейСмотреть фотографии
07:42
БПЛА миновали Волгоградскую область ночью 20 февраляСмотреть фотографии
07:30
Аэропорт Волгограда открыли после 8-часового запрета на полетыСмотреть фотографии
07:11
8-часовую угрозу БПЛА отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:59
В Волгоградской области начали перепись сайгаковСмотреть фотографии
06:42
Цены на огурцы в волгоградских супермаркетах проверит ФАССмотреть фотографии
06:14
Отдых в ОАЭ подорожал для волгоградцев на 9,3%Смотреть фотографии
05:43
Авиарейс Волгоград-Москва отложили на 10 часовСмотреть фотографии
23:11
В Волгограде объявили беспилотную опасность и закрыли аэропортСмотреть фотографии
 