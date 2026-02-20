



В Волгограде у подножия Мамаева кургана дан старт межмуниципальной гуманитарной миссии помощи участникам специальной военной операции «Все СВОи».

Мероприятие состоялось у Малой Братской могилы. В нем приняли участие представители муниципалитетов Волгограда, Тулы Рязани, Махачкалы, Элисты, Новороссийска.

Помимо подготовленного груза бойцам спецоперации также направлены письма с теплыми словами от школьников. Также военнослужащим были переданы экземпляры книги «Сталинград. Без срока давности»

Отметим, в Волгоградской области проводится набор на службу по контракту в войска Минобороны России в подразделения беспилотных систем. Студентам на время действия соглашения предоставляется академический отпуск. Кроме того, бойцы новых подразделений могут рассчитывать на разовую выплату в размере 2,1 млн рублей, а также многочисленные региональные и федеральные льготы.

Ранее сообщалось о том, кто и жителей региона может вступить в новый род войск и какие требования предъявляются кандидатам. Подробную информацию можно узнать по телефону 8-937-700-53-73.