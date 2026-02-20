С нарушивших ПДД волгоградцев взыскали 211 млн рублей





Судебные приставы в 2025 году взыскали с нарушителей ПДД более 211 млн рублей штрафов. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСПП по Волгоградской области, это на 21% превышает аналогичный показатель 2024 года.

Из них 46,8 млн рублей взыскано за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. В ведомстве добавили, что данная работа

проводилась в тесном взаимодействии с сотрудниками региональной Госавтоинспекции, в том числе в рамках межведомственных рейдовых мероприятий по установлению должников.



