В предстоящие праздничные дни медицинские учреждения Волгоградской области будут работать в особом режиме. Он будет действовать с 20 по 24 февраля, а потом с 6 по 10 марта.

Как уточнили в комитете здравоохранения региона, 23 февраля и 9 марта поликлиники, оказывающие медицинскую помощь взрослому населению Волгограда и Волжского, будут работать с 8:00 до 17:00.

В районах области график работы медучреждений установлен в эти дни с 8:00 до 15:00. Пациенты смогут в указанное время получить неотложную помощь. Также будут открыты отделения для приема больных с инфекционными заболеваниями.

Детские поликлиники в период с 20 по 24 февраля, а также с 6 по 10 марта обеспечат бесперебойную работу в соответствии с графиком, с которым можно ознакомиться на сайте этих учреждений.

Круглосуточно будут работать скорые, травмпункты и Центр медицины катастроф.

Стоматологические службы работают по отдельному графику (информация на сайте облздрава).





