Сегодня, 20 февраля, губернатор Волгоградской области вручил 19 жителям региона государственные и региональные награды. Промышленники, врачи, учителя, аграрии и лучшие представители других отраслей получили ордена, медали, почетные звания и благодарности за свою выдающуюся работу. Торжественная церемония прошла в зале Воинской и Трудовой Славы администрации Волгоградской области.





Как уточнили в администрации региона, президентским указом за многолетнюю добросовестную работу медалями «За труды по сельскому хозяйству» отмечены главный гидротехник СПК «Донское» Евгений Алтынбаев и главный механик АО «Птицефабрика «Волжская» Андрей Поломощнов. Специалисту «Россельхозцентра» Ирине Рогановой, представителям сельхозпредприятий АО «Краснодонское» и СПК «Красный путиловец» Александру Сиволобову и Сергею Цибину соответственно присвоены почетные звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Знак «Заслуженный врач Российской Федерации» вручили Игорю Розыеву, который трудится в волгоградском филиале МНТК «Микрохирургия глаза». Почетными грамотами Президента РФ награждены главный инженер АО «Волгоградоблэлектро» Сергей Зубенко и фермер Иван Малеванный.





- Каждый день результатами своего труда вы и ваши товарищи участвуете в создании новых страниц современной истории Волгоградской области и всей нашей страны. Жители региона гордятся вами и вашими трудовыми достижениями. Хочу поблагодарить каждого из вас за результаты многолетней эффективной работы, за высокий профессионализм, который является ориентиром для ваших коллег. И, конечно, за значительный вклад в социально-экономическое развитие Волгоградской области и всей нашей большой страны, — обратился к награжденным Андрей Бочаров. — Для меня сегодня большая честь от имени Президента Российской Федерации, от имени жителей Волгоградской области вручить вам высокие государственные награды нашего Отечества и Волгоградской области.

Так, за высокий профессионализм звание «Заслуженный работник образования Волгоградской области» присвоено преподавателям технологического колледжа и строительного техникума — Галине Бариновой и Ольге Максимчук соответственно.





Глава региона также поздравил всех с наступающим праздником.

- Поздравляю вас, ваши семьи, ваши трудовые коллективы, всех жителей Волгоградской области с приближающимся Днем защитника Отечества. И хочу пожелать новых ратных и трудовых свершений во имя Родины, приближающих нашу общую Победу, - сказал Андрей Бочаров.

Фото администрации Волгоградской области





