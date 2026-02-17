Волгоградку с тяжелой болезнью оставили без бесплатных лекарств





Советский районный суд Волгограда обязал областной комитет здравоохранении обеспечить женщину, страдающую тяжелым заболеванием, жизненно необходимым препаратом и возместить расходы на приобретение дорогостоящего лекарства. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, медучреждением ей был выписан льготный рецепт на получение лекарства. Однако в аптеке он был поставлен на отсроченное обеспечение. В связи с этим женщине пришлось приобрести препарат в количестве 6 штук на общую сумму 90 504 рубля за счет собственных средств. При этом рецепт находился на отсрочке свыше двух месяцев.

Суд установил факт нарушения права волгоградки на получение своевременной бесплатной медицинской помощи. Облздрав должен будет обеспечить женщину жизненно необходимым препаратом до отмены терапии. Также ей должны вернуть потраченные деньги на его приобретение. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.





