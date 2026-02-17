Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

Актуально

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

«Я выжил. Значит, должен сделать что-то нужное и хорошее»: лишившийся обеих ног участник СВО открыл ферму под Волгоградом

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Федеральные новости
 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Расследования

Волгоградку с тяжелой болезнью оставили без бесплатных лекарств

Расследования 17.02.2026 19:27
0
17.02.2026 19:27


Советский районный суд Волгограда обязал областной комитет здравоохранении обеспечить женщину, страдающую тяжелым заболеванием, жизненно необходимым препаратом и возместить расходы на приобретение дорогостоящего лекарства. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, медучреждением ей был выписан льготный рецепт на получение лекарства. Однако в аптеке он был поставлен на отсроченное обеспечение. В связи с этим женщине  пришлось приобрести препарат в количестве 6 штук на общую сумму 90 504 рубля за счет собственных средств. При этом рецепт находился на отсрочке свыше двух месяцев.

Суд установил факт нарушения права волгоградки на получение своевременной бесплатной медицинской помощи. Облздрав должен будет обеспечить женщину жизненно необходимым препаратом до отмены терапии. Также ей должны вернуть потраченные деньги на его приобретение. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
17.02.2026 19:27
Расследования 17.02.2026 19:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.02.2026 11:46
Расследования 17.02.2026 11:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.02.2026 10:30
Расследования 17.02.2026 10:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.02.2026 19:57
Расследования 16.02.2026 19:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.02.2026 16:46
Расследования 16.02.2026 16:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.02.2026 12:55
Расследования 16.02.2026 12:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.02.2026 11:20
Расследования 16.02.2026 11:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.02.2026 19:08
Расследования 15.02.2026 19:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.02.2026 16:02
Расследования 15.02.2026 16:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.02.2026 15:18
Расследования 15.02.2026 15:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.02.2026 21:16
Расследования 14.02.2026 21:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.02.2026 15:47
Расследования 13.02.2026 15:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.02.2026 15:41
Расследования 13.02.2026 15:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.02.2026 15:02
Расследования 13.02.2026 15:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.02.2026 09:52
Расследования 13.02.2026 09:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:37
Борщ без НДС: как изменились за год цены на популярное в Волгограде первоеСмотреть фотографии
17:09
Странное свечение заметили волгоградцы на небе 17 февраляСмотреть фотографии
16:53
Волгоградцам бесплатно раздадут 3 тысячи блиновСмотреть фотографии
16:27
Волгоградку с тяжелой болезнью оставили без бесплатных лекарствСмотреть фотографии
16:01
Расписание волгоградских пригородных поездов изменится 23 февраляСмотреть фотографии
15:42
Волгоград занял седьмое место в блинном индексе городов РоссииСмотреть фотографии
15:16
«Вся вода течёт к нам. Дренаж не справляется»: в Волгограде затопило дома у новой дороги к Родниковой долинеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:54
Врачи спасли почку волгоградцу с помощью прокола и лазераСмотреть фотографии
14:29
В Волжском попал на видео жуткий наезд иномарки на пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:03
Именитые фигуристы выступят с ледовым шоу в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
13:52
В Волгоградской области за месяц ввели в строй 93,4 тыс. кв. метров жильяСмотреть фотографии
13:27
В Волгоградской области на треть выросло количество кандидатов в банкротыСмотреть фотографии
13:08
В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБСмотреть фотографии
12:55
«Динамо» и «Сталинград» побеждаютСмотреть фотографии
12:13
В Волгограде подросток одним ударом убил мужчину за нравоученияСмотреть фотографии
12:09
262 авто конфисковали волгоградские полицейские у запойных водителейСмотреть фотографии
12:07
«Машины заворачивают на подъезде»: в Волгограде из-за талых вод частично перекрыт проезд через пойму ЦарицыСмотреть фотографии
11:26
Известный журналист и искусствовед Владимир Голуб скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:13
Звание мастера спорта и триумф «Динамо-Синары»Смотреть фотографии
10:47
В Волгограде назначена дата суда по делу экс-депутата-бизнесмена КоротковаСмотреть фотографии
10:45
Роскомнадзор прокомментировал сообщения о возможной полной блокировке TelegramСмотреть фотографии
10:28
«Главное - спасти! Все остальное неважно»: сотрудники «Службы спасения» – о реанимации упавшей с моста 17-летней девушкиСмотреть фотографии
10:25
Волгоградская бизнес-леди объявила о закрытии африканского ресторана в центре городаСмотреть фотографии
09:35
Большинство россиян не сталкивались с последствиями хакерских атак на банкиСмотреть фотографии
09:34
В Волгограде упростят борьбу с нелегальными билбордами, экранами и рекламными аркамиСмотреть фотографии
08:49
«Кудрявость №1. Аппетит хороший»: в Волгограде судьбу Кудрявого пеликана решат после медобследованияСмотреть фотографии
08:46
Троицу волгоградских чиновников оставили в московском СИЗОСмотреть фотографии
08:32
Жирновск 17 февраля из-за аварии остался без водыСмотреть фотографии
08:24
Состояние упавшей с моста 17-летней волгоградки остается тяжелымСмотреть фотографии
08:08
«Путаются даже люди из профессиональной среды»: правда ли, что волгоградским школам дали «зеленый свет» на дистантСмотреть фотографии
 