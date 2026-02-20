Под Волгоградом пациентку ЦРБ оштрафовали за оскорбление медсестры

В Даниловском районе Волгоградской области оштрафовали 36-летнюю местную жительницу за оскорбление медицинского работника. Женщина, которая находилась на лечении в Даниловской ЦРБ, в неприличной форме высказалась в адрес медицинской сестры, унизив её честь и достоинство.

Конфликт произошел 6 января 2026 года. Причиной недовольства пациентки стала просьба медсестры предоставить ей необходимые документы для оформления. Женщина отреагировала на это в грубой форме, что привело к дальнейшему разбирательству и штрафу.

По результатам прокурорской проверки было возбуждено административное производство, решение по которому принял мировой судья. На заседание бывшая пациентка не пришла, попросив рассмотреть материалы без ее участия. Суд принял решение оштрафовать нарушительницу на 3000 рублей.

Фото из архива V102.RU

