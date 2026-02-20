Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Под Волгоградом пациентку ЦРБ оштрафовали за оскорбление медсестры

В Даниловском районе Волгоградской области оштрафовали 36-летнюю местную жительницу за оскорбление медицинского работника. Женщина, которая находилась на лечении в Даниловской ЦРБ, в неприличной форме высказалась в адрес медицинской сестры, унизив её честь и достоинство. 

Конфликт произошел 6 января 2026 года. Причиной недовольства пациентки стала просьба медсестры предоставить ей необходимые документы для оформления. Женщина отреагировала на это в грубой форме, что привело к дальнейшему разбирательству и штрафу.

По результатам прокурорской проверки было возбуждено административное производство, решение по которому принял мировой судья. На заседание бывшая пациентка не пришла, попросив рассмотреть материалы без ее участия. Суд принял решение оштрафовать нарушительницу на 3000 рублей. 

Фото из архива V102.RU

