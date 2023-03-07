Экс-главе волгоградского СУ СКР Музраеву продлили стражу до 13 апреля

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону закончилось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-главы СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева, обвиняемого по трем уголовным статьям, в том числе и совершении теракта. Как сообщает ИА «Высота 102», бывшему силовику вменяют незаконный оборот оружия, злоупотребление должностными полномочиями и совершение террористического акта в отношении губернатора Волгоградской области.

— В прениях закончили выступать адвокаты обвиняемых, — пояснили информагентству в пресс-службе Южного окружного военного суда. — Михаилу Музраеву продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 апреля 2023 года. Постановление может быть обжаловано.

Уточняется, что в следующем заседании слово возьмет сам Музраев. Очередной процесс назначен на 9 марта.

Вместе с Музраевым по делу проходит волгоградский бизнесмен Владимир Зубков, которому вменяют совершение теракта. Ранее гособвинитель запросил 20 лет лишения свободы бывшему главе волгоградского следкома. Зубкову запросили 15 лет колонии.

Фото: предоставлены ИА «Высота 102» Южным окружным военным судом