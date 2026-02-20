В Саратове коммерсанты поплатятся за наледь и снег у зданий





В Саратове завели административные дела из-за неубранных снега и наледи у коммерческих зданий. Как передает ИА «СарИнформ», инспекция была проведена специалистами комитета муниципального контроля городской администрации.

По поручению саратовского мэра Михаила Исаева специалисты проконтролировали работу собственников зданий по уборке крыш и территорий от снега. Владельцам строений напомнили о необходимости обработать заледеневшие участки.

По выявленным нарушениям были возбуждены административные дела.

Фото: комитет муниципального контроля мэрии Саратова