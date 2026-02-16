Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

«Я выжил. Значит, должен сделать что-то нужное и хорошее»: лишившийся обеих ног участник СВО открыл ферму под Волгоградом

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Под Волгоградом внуку грозит срок за кражу телефонов и денег у бабушки

В Быковском районе Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя, который похитил у своей бабушки два телефона и деньги с банковского счета. Как уточнили в ГУ МВД России по региону, 82-летняя пенсионерка по факту пропажи обратилась с заявлением в полицию. 

Установлено, что обвиняемый 9 декабря прошлого года пришел в гости к своей бабушке. Там внук распил спиртные напитки, после чего решил пойти на кражу. Мужчина дождался, когда пенсионерка уснет, забрал два сотовых телефона и отправился домой. 

Уже дома он перекинул со счета пенсионерки 19 тысяч рублей себе на карту, а позже сдал сотовые телефоны в скупку. Подозреваемый был задержан и сознался в содеянном. Похищенные телефоны оперативниками были изъяты из скупки  и возвращены владелице. 

Ущерб, причиненный родственнице, мужчина возместил. Уголовное дело направлено в Быковский районный суд для рассмотрения.

21:30
«Счет идет буквально на минуты»: как не провалиться под лед и есть ли шансы на спасение из ледяной воды
21:00
46-летнюю волгоградку с тяжелым диагнозом эвакуировали с Сарпинского
20:33
Волгоградцев предупредили о мошенничестве с дополнительными выплатами
19:57
Под Волгоградом внуку грозит срок за кражу телефонов и денег у бабушки
19:30
Объесться блинов, промчаться на тройке и выбрать невесту: как отмечали Масленицу в Царицыне
18:58
В Волгограде снова встали маршруты трамваев 16 февраля
18:32
С «танцующего» моста упала 17-летняя волгоградка 16 февраля
17:50
Волгоградцы увидят кольцеобразное солнечное затмение 17 февраля
17:33
Под Волгоградом произошло массовое ДТП на туманной трассе
17:13
Победой «Волжаночки» завершился дебютный женский турнир по волейболу
16:46
Заколдованный процесс? В отставку попросился второй судья, ведущий дело Ивана Геля
15:52
Волгоградка лишилась смартфона и денег после поездки в электричке
15:47
Легкоатлетический марафон в Волгограде: третьи крупные соревнования за месяц
15:25
В Камышине простятся с воином спецоперации Антоном Соколовым
15:06
Волгоградцев предупредили о короткой рабочей неделе в феврале
14:54
«Гарантий никаких»: в Городище обманутым «дольщикам» снесенного недостроя пообещали жилье в новом доме
14:48
Мораторий на размер тарифов ЖКУ могут ввести для волгоградцев
14:13
Билайн за год увеличил покрытие сети в 90 городах и поселках Волгоградской области
14:10
Волгоградцам предложили отобрать парки и скверы на всероссийское голосование
14:08
Волгоградские приставы взыскали 1,8 млрд рублей алиментов
13:57
Где в Волгограде встретить Масленицу: история, традиции и адреса гуляний по районам
13:54
В Волгограде скоростные трамваи идут по усеченным маршрутам
13:35
«Да отказ пиши, чо там»: в Волгограде задержали пьяного водителя, спровоцировавшего разборки у бизнес-центра
13:02
Первая сенсация в турнире «Сталинградская битва» и волгоградский полуфинал
12:55
Волгоградца посадили на 8,5 лет за убийство жены в пьяном угаре
12:38
Масленица 2026: 3 проверенных рецепта блинов, советы врача и ответы на главные вопросы
12:37
В Волгограде сотруднику «Горгаза» грозит 15-летний срок за VIP-обслуживание
12:18
РИА Рейтинг: волгоградцы тратили в месяц 36 тысяч рублей
11:53
Засор из покрышек вынудил «Концессии» вскрыть коллектор на севере Волгограда
11:51
Подпольную сеть оружейников разоблачила ФСБ в 37 регионах: волгоградцы среди задержанных
 