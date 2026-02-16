



В Быковском районе Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя, который похитил у своей бабушки два телефона и деньги с банковского счета. Как уточнили в ГУ МВД России по региону, 82-летняя пенсионерка по факту пропажи обратилась с заявлением в полицию.

Установлено, что обвиняемый 9 декабря прошлого года пришел в гости к своей бабушке. Там внук распил спиртные напитки, после чего решил пойти на кражу. Мужчина дождался, когда пенсионерка уснет, забрал два сотовых телефона и отправился домой.

Уже дома он перекинул со счета пенсионерки 19 тысяч рублей себе на карту, а позже сдал сотовые телефоны в скупку. Подозреваемый был задержан и сознался в содеянном. Похищенные телефоны оперативниками были изъяты из скупки и возвращены владелице.

Ущерб, причиненный родственнице, мужчина возместил. Уголовное дело направлено в Быковский районный суд для рассмотрения.

Изображение создано при помощи ИИ