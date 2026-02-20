Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

Актуально

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Общество

Трамвайный конфликт в Ростове: что не поделили стороны

Общество 20.02.2026 10:21
0
20.02.2026 10:21


Администрация Ростова-на-Дону публично обозначила разногласия с компанией «Синара» по трамвайной концессии. Как передает Привет-Ростов, стороны никак не могут сойтись в деньгах и объемах строительства. 

Напомним, в Ростове расторгли концессионное соглашение с компанией «Синара – ГТР Ростов-на-Дону», которая должна была модернизировать трамвайную инфраструктуру.Соглашение стоимостью 61 миллиард рублей было заключено в марте 2023 года. Из этой суммы 41 миллиард рублей был предназначен на строительство и обновление инфраструктуры. А 14,63 миллиарда планировалось потратить на новые трамваи. Внебюджетные средства составили 29,5 миллиарда рублей, из которых 8 миллиардов – собственные инвестиции концессионера.

На встрече с жителями директор департамента автодорог Денис Водопьянов объяснил, почему текущие предложения инвестора город не устраивают. Конфликт развернулся вокруг финансовой модели: «Синара» предлагает сохранить прежний бюджет, но урезать географию проекта, что в итоге выльется в многомиллиардные выплаты из казны. 

На данный момент проектная документация согласована лишь на одном участке — от Малиновского до площади Тружеников. А вот востребованные направления в восточной части города, продление линий в Северный и на территорию бывшего аэропорта остались без внятных проектных решений. Не представлено и моделирование развязок в проблемных узлах, хотя это требует федеральных норм. 

Главный камень преткновения — концессионное соглашение 2023 года имело четкие параметры инвестиций, но рост цен сделал невозможной реализацию всего заявленного за прежнюю сумму. «Синара» предложила построить меньше, чем планировалось, но оставить бюджет нетронутым. 

Механизм концессии устроен так, что инвестор гарантированно получает прибыль: если маршрутная сеть сокращается, падает пассажиропоток, и доходы не покрывают вложения. Возникший разрыв «Синара» хочет компенсировать из городского бюджета. В мэрии такой подход называют неприемлемым. 

Ранее депутат Наталья Оськина озвучивала потенциальную цифру ежегодных выплат концессионеру в 5 млрд рублей. Логика нетто-контрактов именно такова: чем меньше пассажиров, тем больше город доплачивает перевозчику. 

Водопьянов не исключил, что итоговым подрядчиком может стать другая компания, либо работы завершат в рамках муниципального заказа. Что касается уже построенного участка в Левенцовке, у федерального Стройконтроля есть претензии к качеству. Если переговоры зайдут в тупик, мэрия готова судиться.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.02.2026 13:49
Общество 20.02.2026 13:49
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2026 13:08
Общество 20.02.2026 13:08
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2026 12:52
Общество 20.02.2026 12:52
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.02.2026 12:42
Общество 20.02.2026 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2026 11:09
Общество 20.02.2026 11:09
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2026 11:00
Общество 20.02.2026 11:00
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2026 10:23
Общество 20.02.2026 10:23
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2026 10:21
Общество 20.02.2026 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2026 10:21
Общество 20.02.2026 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2026 10:07
Общество 20.02.2026 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2026 09:55
Общество 20.02.2026 09:55
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2026 09:51
Общество 20.02.2026 09:51
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2026 09:40
Общество 20.02.2026 09:40
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2026 09:23
Общество 20.02.2026 09:23
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2026 08:57
Общество 20.02.2026 08:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:49
Доцент ВолгГМУ Елена Сорокина скончалась в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:08
С нарушивших ПДД волгоградцев взыскали 211 млн рублейСмотреть фотографии
12:57
Организаторы сети подпольных казино в трех регионах осуждены в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:52
«Россети Юг» выявили 57 незаконных подключений к электросетям в СНТ ВолгоградаСмотреть фотографии
12:42
Почта России в Волгоградской области переходит на спецграфикСмотреть фотографии
12:08
Подозреваемый в убийстве волгоградского водителя задержан спустя 33 годаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:06
33 Героя России прославили Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:09
В Саратове коммерсанты поплатятся за наледь и снег у зданийСмотреть фотографии
11:01
Трое детей и двое взрослых пострадали на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:00
429 КДМ расчищают трассы Волгоградской области от снегаСмотреть фотографии
10:23
МВД проводит учения в центре Волгограда 20 февраляСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде решат судьбу судьи, ведущего процесс Ивана ГеляСмотреть фотографии
10:21
Трамвайный конфликт в Ростове: что не поделили стороныСмотреть фотографии
10:07
Волгоградские поликлиники и больницы переходят на особый график в праздникиСмотреть фотографии
09:55
Проезд в маршрутках №260 Волжский-Волгоград подорожал 20 февраляСмотреть фотографии
09:51
Под Волгоградом пациентку ЦРБ оштрафовали за оскорбление медсестрыСмотреть фотографии
09:40
В центре Волгограда заменят 900 метров изношенных сетей водоснабженияСмотреть фотографии
09:23
В Волгоградской области простятся с 44-летним снайпером-разведчикомСмотреть фотографии
08:57
Под Волгоградом в ЛПХ произвели странный творогСмотреть фотографии
08:29
ОКБ: объем льготной ипотеки в Волгоградской области упал на 64%Смотреть фотографии
08:22
Волгоградец в своем дворе установил рекламный щит с видом на проспектСмотреть фотографии
07:50
В Волгограде отремонтируют дворы у администрации за 114 млн рублейСмотреть фотографии
07:42
БПЛА миновали Волгоградскую область ночью 20 февраляСмотреть фотографии
07:30
Аэропорт Волгограда открыли после 8-часового запрета на полетыСмотреть фотографии
07:11
8-часовую угрозу БПЛА отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:59
В Волгоградской области начали перепись сайгаковСмотреть фотографии
06:42
Цены на огурцы в волгоградских супермаркетах проверит ФАССмотреть фотографии
06:14
Отдых в ОАЭ подорожал для волгоградцев на 9,3%Смотреть фотографии
05:43
Авиарейс Волгоград-Москва отложили на 10 часовСмотреть фотографии
23:11
В Волгограде объявили беспилотную опасность и закрыли аэропортСмотреть фотографии
 