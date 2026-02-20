Трамвайный конфликт в Ростове: что не поделили стороны





Администрация Ростова-на-Дону публично обозначила разногласия с компанией «Синара» по трамвайной концессии. Как передает Привет-Ростов, стороны никак не могут сойтись в деньгах и объемах строительства.

Напомним, в Ростове расторгли концессионное соглашение с компанией «Синара – ГТР Ростов-на-Дону», которая должна была модернизировать трамвайную инфраструктуру.Соглашение стоимостью 61 миллиард рублей было заключено в марте 2023 года. Из этой суммы 41 миллиард рублей был предназначен на строительство и обновление инфраструктуры. А 14,63 миллиарда планировалось потратить на новые трамваи. Внебюджетные средства составили 29,5 миллиарда рублей, из которых 8 миллиардов – собственные инвестиции концессионера.

На встрече с жителями директор департамента автодорог Денис Водопьянов объяснил, почему текущие предложения инвестора город не устраивают. Конфликт развернулся вокруг финансовой модели: «Синара» предлагает сохранить прежний бюджет, но урезать географию проекта, что в итоге выльется в многомиллиардные выплаты из казны.

На данный момент проектная документация согласована лишь на одном участке — от Малиновского до площади Тружеников. А вот востребованные направления в восточной части города, продление линий в Северный и на территорию бывшего аэропорта остались без внятных проектных решений. Не представлено и моделирование развязок в проблемных узлах, хотя это требует федеральных норм.

Главный камень преткновения — концессионное соглашение 2023 года имело четкие параметры инвестиций, но рост цен сделал невозможной реализацию всего заявленного за прежнюю сумму. «Синара» предложила построить меньше, чем планировалось, но оставить бюджет нетронутым.

Механизм концессии устроен так, что инвестор гарантированно получает прибыль: если маршрутная сеть сокращается, падает пассажиропоток, и доходы не покрывают вложения. Возникший разрыв «Синара» хочет компенсировать из городского бюджета. В мэрии такой подход называют неприемлемым.

Ранее депутат Наталья Оськина озвучивала потенциальную цифру ежегодных выплат концессионеру в 5 млрд рублей. Логика нетто-контрактов именно такова: чем меньше пассажиров, тем больше город доплачивает перевозчику.

Водопьянов не исключил, что итоговым подрядчиком может стать другая компания, либо работы завершат в рамках муниципального заказа. Что касается уже построенного участка в Левенцовке, у федерального Стройконтроля есть претензии к качеству. Если переговоры зайдут в тупик, мэрия готова судиться.