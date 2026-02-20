Доцент ВолгГМУ Елена Сорокина скончалась в Волгограде

В Волгограде простятся с доцентом кафедры фармацевтической и токсикологической химии, фармакогнозии и ботаники ВолгГМУ Еленой Сорокиной. Кандидат биологических наук ушла из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сообщили сегодня, 20 февраля, в Волгоградском государственном медуниверситете, где работала женщина.

В ВолгГМУ Елена Сорокина прошла путь от молодого специалиста до кандидата наук и ведущего преподавателя. На фармацевтической кафедре она проработала более 25 лет.

Волгоградский государственный медицинский университет выражает глубокие соболезнования родным и близким Елены Сорокиной.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!