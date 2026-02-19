Сегодня, 19 февраля, Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи рассмотрит резонансное дело водителя BMW Александра Пака, который был осужден в Волгограде за убийство многодетной матери Екатерины Буравлевой.

Напомним, что 74-летний Александр Пак 20 ноября 2025 года был признан виновным по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с выполнением им общественного долга). Его дело Волгоградский областной суд рассматривал с участием присяжных. Пенсионера приговорили к 11 годам колонии строгого режима за то, что он переехал на своем BMW женщину, отчего она спустя месяц скончалась в московской больнице, так и не придя в сознание.

Четверо адвокатов Александра Пака обжаловали приговор. Ранее они заявляли, что в действиях их подзащитного не было умысла и просили переквалифицировать дело на более мягкую статью. Сам осужденный заявлял, что не хотел убивать женщину и просто ее не заметил, так как у него проблемы со зрением и слухом. Однако присяжных Пак убедить не смог – они признали его не заслуживающим снисхождения.

Волгоградский областной суд оставил квалификацию его действий без изменения.

Установлено, что все началось с дорожного конфликта. Пак, управляя BMW Х7, задел машину волгоградки, но не остановился. Буравлева хотела выяснить с ним отношения, однако при попытке открыть водительскую дверь BMW упала на землю и оказалась под колесами дорогой иномарки.

Прокуратура также обжаловала приговор. У надзорного ведомства есть замечания в материальной части назначенного Паку наказания.

В качестве дополнительного наказания, напомним, Пак на 3 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствам. Также суд удовлетворил иск потерпевших о компенсации морального вреда на сумму 5 миллионов рублей.