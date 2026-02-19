Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Суд в Сочи решит судьбу осужденного за убийство волгоградки водителя Пака

Сегодня, 19 февраля, Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи рассмотрит резонансное дело водителя BMW Александра Пака, который был осужден в Волгограде за убийство многодетной матери Екатерины Буравлевой.

Напомним, что 74-летний Александр Пак 20 ноября 2025 года был признан виновным по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с выполнением им общественного долга). Его дело Волгоградский областной суд рассматривал с участием присяжных. Пенсионера приговорили к 11 годам колонии строгого режима за то, что он переехал на своем BMW женщину, отчего она спустя месяц скончалась в московской больнице, так и не придя в сознание. 

Четверо адвокатов Александра Пака обжаловали приговор. Ранее они заявляли, что в действиях их подзащитного не было умысла и просили переквалифицировать дело на более мягкую статью. Сам осужденный заявлял, что не хотел убивать женщину и просто ее не заметил, так как у него проблемы со зрением и слухом. Однако присяжных Пак убедить не смог – они признали его не заслуживающим снисхождения. 

Волгоградский областной суд оставил квалификацию его действий без изменения. 

Установлено, что все началось с дорожного конфликта. Пак, управляя BMW Х7, задел машину волгоградки, но не остановился. Буравлева хотела выяснить с ним отношения, однако при попытке открыть водительскую дверь BMW упала на землю и оказалась под колесами дорогой иномарки.

Прокуратура также обжаловала приговор. У надзорного ведомства есть замечания в материальной части назначенного Паку наказания. 

В качестве дополнительного наказания, напомним, Пак на 3 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствам. Также суд удовлетворил иск потерпевших о компенсации морального вреда на сумму 5 миллионов рублей.

Прокуратура ранее настаивала на конфискации у Пака автомобиля BMW, но суд это не поддержал.


