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«Решения по просьбам не принимал»: генерал СК Михаил Музраев выступил в прениях

Расследования 09.03.2023 17:51
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09.03.2023 17:51


В Южном окружном военном суде в Ростове продолжаюся прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего руководителя СУ СК РФ по Волгоградской области Михаила Музраева, обвиняемого по трем уголовным статьям, среди которых — совершение террористического акта. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 9 марта, экс-силовик взял слово в суде. 

— Решения об отказе в возбуждении уголовных дел никогда не принимал по просьбам, — цитирует информагентство заявление Михаила Музраева со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда. — Мной постоянно пресекалась деятельность преступных сообществ. Я в деятельность Арбитражного суда Волгоградской области не вмешивался. Это подтверждает свидетель Беляк. 

Ранее Музраев в своих показаниях настаивал на том, что он «категорически не согласен с предъявленным обвинением» и считает его «основанным на фальсификациях и оговоре со стороны лиц, в отношении которых мной осуществлялось уголовное преследование». 

— Мониторинг СМИ может показать, что я никогда не был замечен на встречах с руководителями МВД, — также рассказал в суде бывший глава волгоградского следкома. — Я подавал Бочарову информацию по делам Центрального рынка и о том, что его крышевало МВД.

Генерал СК в прошедших судебных заседаниях сообщал, что 16 мая 2014 года глава Волгоградской области  попросил его заняться Центральным рынком и «сломать незаконные схемы». 

Напомним, что Михаил Музраев полностью отрицает все обвинения в свой адрес. Гособвинитель запросил генералу СК 20 лет колонии строгого режима вместе с дополнительным наказанием, касающимся лишения классного чина, специального звания и госнаград. 

По одному уголовному делу с Музраевым проходит волгоградский бизнесмен Владимир Зубков, которому вменяют терроризм. Предпринимателю гособвинение запросило 15 лет лишения свободы. 

Следующее заседание запланировано на 14 марта. Михаил Музраев продолжит выступать в прениях сторон. 

Фото: предоставлены ИА «Высота 102» Южным окружным военным судом

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