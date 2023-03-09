В Южном окружном военном суде в Ростове продолжаюся прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего руководителя СУ СК РФ по Волгоградской области Михаила Музраева, обвиняемого по трем уголовным статьям, среди которых — совершение террористического акта. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 9 марта, экс-силовик взял слово в суде.

— Решения об отказе в возбуждении уголовных дел никогда не принимал по просьбам, — цитирует информагентство заявление Михаила Музраева со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда. — Мной постоянно пресекалась деятельность преступных сообществ. Я в деятельность Арбитражного суда Волгоградской области не вмешивался. Это подтверждает свидетель Беляк.

Ранее Музраев в своих показаниях настаивал на том, что он «категорически не согласен с предъявленным обвинением» и считает его «основанным на фальсификациях и оговоре со стороны лиц, в отношении которых мной осуществлялось уголовное преследование».

— Мониторинг СМИ может показать, что я никогда не был замечен на встречах с руководителями МВД, — также рассказал в суде бывший глава волгоградского следкома. — Я подавал Бочарову информацию по делам Центрального рынка и о том, что его крышевало МВД.

Генерал СК в прошедших судебных заседаниях сообщал, что 16 мая 2014 года глава Волгоградской области попросил его заняться Центральным рынком и «сломать незаконные схемы».

Напомним, что Михаил Музраев полностью отрицает все обвинения в свой адрес. Гособвинитель запросил генералу СК 20 лет колонии строгого режима вместе с дополнительным наказанием, касающимся лишения классного чина, специального звания и госнаград.

По одному уголовному делу с Музраевым проходит волгоградский бизнесмен Владимир Зубков, которому вменяют терроризм. Предпринимателю гособвинение запросило 15 лет лишения свободы.

Следующее заседание запланировано на 14 марта. Михаил Музраев продолжит выступать в прениях сторон.

Фото: предоставлены ИА «Высота 102» Южным окружным военным судом