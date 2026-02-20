Почта России в Волгоградской области переходит на спецграфик





Опубликован график работы отделений Почты России в Волгоградской области. По данным регионального управления организации, 23 февраля станет выходным для всех отделений Почты России, кроме круглосуточных и тех, которые оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов. Они продолжат работать в обычном режиме.

22 февраля рабочий день почтовых отделений сократится на один час. А 24 февраля отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.



К слову, 23 февраля почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России, с учётом особенностей конкретных регионов.