33 Героя России прославили Волгоградскую область





Подвиги 33 Героев России, жителей Волгоградской области, вписаны в историю Отечества и увековечены на стенах Зала воинской и трудовой славы администрации Волгоградской области. Данные о количестве жителей, получивших высшую награду России, сообщили в Волгоградстате в преддверии Дня защитника Отечества.

Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, для большинства россиян, или 76% опрошенных, ключевым критерием для определения защитника Отечества являются высокие нравственные качества, 50% опрошенных видят защитников Отечества в военнослужащих.

Для большинства опрошенных защита Родины – это защиты страны. Также под этим понятием понимают защиту семьи, ответственность за страну, любовь к стране.

По данным Волгоградстата, большинство мужчин в Волгоградской области трудятся в сфере обрабатывающих производств, далее идут строительство, транспорт, ремонт автотранспортных средств, сельское хозяйство, госуправление и обеспечение военной безопасности.



Самые популярные профессии среди мужчин – операторы производственных установок и машин. Также представители сильного пола трудятся квалифицированными рабочими в промышленности, работают в охране, в сфере обслуживания и торговли. Лишь около 4% мужчин, проживающих в Волгоградской области, занимают руководящие посты.



