В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Федеральные новости
 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
33 Героя России прославили Волгоградскую область

Экономика 20.02.2026 12:06
0
20.02.2026 12:06


Подвиги 33 Героев России, жителей Волгоградской области,  вписаны в историю Отечества и увековечены на стенах Зала воинской и трудовой славы администрации Волгоградской области. Данные о количестве жителей, получивших высшую награду России,  сообщили в Волгоградстате в преддверии Дня защитника Отечества. 

Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, для большинства россиян, или 76% опрошенных, ключевым критерием для определения защитника Отечества являются высокие нравственные качества, 50% опрошенных видят защитников Отечества в военнослужащих.

Для большинства опрошенных защита Родины – это защиты страны. Также под этим понятием понимают защиту семьи, ответственность за страну, любовь к стране.
По данным Волгоградстата, большинство мужчин в Волгоградской области трудятся в сфере обрабатывающих производств, далее идут строительство, транспорт, ремонт автотранспортных средств, сельское хозяйство, госуправление и обеспечение военной безопасности.

Самые популярные профессии среди мужчин – операторы производственных установок и машин. Также представители сильного пола трудятся квалифицированными рабочими в промышленности, работают в охране, в сфере обслуживания и торговли. Лишь около 4% мужчин, проживающих в Волгоградской области, занимают руководящие посты.

13:49
Доцент ВолгГМУ Елена Сорокина скончалась в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:08
С нарушивших ПДД волгоградцев взыскали 211 млн рублейСмотреть фотографии
12:57
Организаторы сети подпольных казино в трех регионах осуждены в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:52
«Россети Юг» выявили 57 незаконных подключений к электросетям в СНТ ВолгоградаСмотреть фотографии
12:42
Почта России в Волгоградской области переходит на спецграфикСмотреть фотографии
12:08
Подозреваемый в убийстве волгоградского водителя задержан спустя 33 годаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:06
33 Героя России прославили Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:09
В Саратове коммерсанты поплатятся за наледь и снег у зданийСмотреть фотографии
11:01
Трое детей и двое взрослых пострадали на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:00
429 КДМ расчищают трассы Волгоградской области от снегаСмотреть фотографии
10:23
МВД проводит учения в центре Волгограда 20 февраляСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде решат судьбу судьи, ведущего процесс Ивана ГеляСмотреть фотографии
10:21
Трамвайный конфликт в Ростове: что не поделили стороныСмотреть фотографии
10:07
Волгоградские поликлиники и больницы переходят на особый график в праздникиСмотреть фотографии
09:55
Проезд в маршрутках №260 Волжский-Волгоград подорожал 20 февраляСмотреть фотографии
09:51
Под Волгоградом пациентку ЦРБ оштрафовали за оскорбление медсестрыСмотреть фотографии
09:40
В центре Волгограда заменят 900 метров изношенных сетей водоснабженияСмотреть фотографии
09:23
В Волгоградской области простятся с 44-летним снайпером-разведчикомСмотреть фотографии
08:57
Под Волгоградом в ЛПХ произвели странный творогСмотреть фотографии
08:29
ОКБ: объем льготной ипотеки в Волгоградской области упал на 64%Смотреть фотографии
08:22
Волгоградец в своем дворе установил рекламный щит с видом на проспектСмотреть фотографии
07:50
В Волгограде отремонтируют дворы у администрации за 114 млн рублейСмотреть фотографии
07:42
БПЛА миновали Волгоградскую область ночью 20 февраляСмотреть фотографии
07:30
Аэропорт Волгограда открыли после 8-часового запрета на полетыСмотреть фотографии
07:11
8-часовую угрозу БПЛА отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:59
В Волгоградской области начали перепись сайгаковСмотреть фотографии
06:42
Цены на огурцы в волгоградских супермаркетах проверит ФАССмотреть фотографии
06:14
Отдых в ОАЭ подорожал для волгоградцев на 9,3%Смотреть фотографии
05:43
Авиарейс Волгоград-Москва отложили на 10 часовСмотреть фотографии
23:11
В Волгограде объявили беспилотную опасность и закрыли аэропортСмотреть фотографии
 